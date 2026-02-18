Μενού

Τραγωδία στην Αυστρία: Τρεις νεκροί σκιέρ από χιονοστιβάδες μέσα σε μία ημέρα

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Αυστρία αυτή την εβδομάδα, μετά από χιονοστιβάδες που τους παρέσυραν και τους σκότωσαν.

aystria - voyno
Βουνό της Αυστρίας | Shutterstock
Χιονοστιβάδες παρέσυραν και σκότωσαν σήμερα τρεις σκιέρ στην Αυστρία, όπως ενημέρωσαν οι τοπικές αρχές.

Δύο θάνατοι εξαιτίας χιονοστιβάδων αναφέρθηκαν στο Τιρόλο (δυτικά). Στην περιοχή Φις, ένας 71χρονος παραθεριστής έχασε τη ζωή του σε χιονοδρομική πίστα, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν διασώστες στο Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (APA). Στην κοιλάδα Νάβις, ένας 44χρονος Γερμανός σκιέρ βρήκε τον θάνατο.

Στο γειτονικό κρατίδιο Φόραρλμπεργκ, όπου είχε εκδοθεί προειδοποίηση για «υψηλό κίνδυνο» πρόκλησης χιονοστιβάδων (Κατηγορίας 4), ένας σκιέρ θάφτηκε στο χιόνι και εντοπίστηκε νεκρός.

Τη Δευτέρα, δύο Αυστριακοί που έκαναν σνόουμπορντ στον παγετώνα Στουμπάι του Τιρόλο παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους.

