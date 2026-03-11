Τραγωδία στην Ελβετία: Έξι νεκροί μετά από φωτιά σε λεωφορείο

Λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες, το απόγευμα της Τρίτης, στην πόλη Κέρτσερς του καντονιού Φριμπούργκ στη δυτική Ελβετία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον έξι άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και αρκετοί άλλοι να τραυματιστούν, σύμφωνα με την τοπική αστυνομική διεύθυνση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 18:25 (τοπική ώρα, 19:25 στην Ελλάδα) στην Μούρτενστράσε, κεντρική οδό της πόλης αυτής που βρίσκεται δυτικά της Βέρνης.

Βίντεο που μεταδίδουν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνει το λεωφορείο να έχει παραδοθεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Blick που επικαλείται αυτόπτη μάρτυρα, ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο λεωφορείο, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν επιβεβαίωσε την πληροφορία αυτή, αλλά είπε πως θα δοθούν απαντήσεις σε συνέντευξη Τύπου εντός των επομένων ωρών.