Τραγωδία στην έρημο Σαχάρα: 49 άτομα πέθαναν από τη δίψα αφού «έμειναν» για μέρες με το φορτηγό

Τραγωδία έλαβε χώρα στην Έρημο Σαχάρα, καθώς μια ομάδα 49 ατόμων πέθανε από τη δίψα σε ένα απομακρυσμένο μέρος, όταν το φορτηγό στο οποίο επέβαιναν, υπέστη βλάβη.

Συγκεκριμένα, η ομάδα, επέστρεφε από το Μάλι, όπου είχε παρακολουθήσει ένα μουσουλμανικό φεστιβάλ, όταν έμεινε από νερό,εγκλωβισμένη σε απόσταση μεγαλύτερη των 80 χιλιομέτρων δυτικά της Ασαμάκα, ενός σημαντικού σημείου διέλευσης των συνόρων μεταξύ Νίγηρα και Αλγερίας.

«Οι ταξιδιώτες βρέθηκαν παγιδευμένοι στην καρδιά ενός εχθρικού περιβάλλοντος όπου οι ακραίες θερμοκρασίες και η έλλειψη σημείων ανεφοδιασμού καθιστούν την επιβίωση εξαιρετικά δύσκολη», ανέφερε μια δήλωση του κυβερνήτη της Αγκαντέζ.

Μόνο δύο επέζησαν, διασχίζοντας την έρημο προς την Ασαμάκα, όπου ειδοποίησαν τις αρχές. Το φορτηγό είχε αναχωρήσει από την πόλη Τελχαντέκ του Μάλι, αλλά ξέφυγε από την προβλεπόμενη διαδρομή του, ανέφερε η δήλωση του κυβερνήτη.

Nearly 50 people die of thirst in Sahara desert after lorry breaks down https://t.co/0OcOSi0UBQ — BBC News (World) (@BBCWorld) June 5, 2026

Για αρκετές ημέρες, ο οδηγός και οι επιβάτες έκαναν επανειλημμένες προσπάθειες να επισκευάσουν το όχημα, αλλά οι προσπάθειές τους τελικά αποδείχθηκαν ανεπιτυχείς.

«Στερημένοι από νερό και ανίκανοι να επισκευάσουν το όχημα παρά τις προσπάθειες του οδηγού, του μαθητευόμενού του και των επιβατών, οι ταξιδιώτες βρέθηκαν παγιδευμένοι στην καρδιά ενός εχθρικού περιβάλλοντος», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σαχάρα: Από θαύμα σώθηκαν ακόμη 60 εγκλωβισμένοι

Κατά την επιστροφή τους από το σημείο, η ομάδα διάσωσης ανέφερε ότι συνάντησε ένα άλλο χαλασμένο φορτηγό που μετέφερε περισσότερους από 60 ανθρώπους, οι οποίοι είχαν αποκλειστεί για τρεις ημέρες μετά από βλάβη μπαταρίας.

Το φορτηγό /taxonomy/term/1971είχε ξεκινήσει από την πόλη Χαρούμπα του Μάλι, η οποία απέχει περισσότερα από 300 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Νίγηρα, ανέφερε ο κυβερνήτης σε ανακοίνωση που ακολούθησε.

Η ομάδα διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν στρατιώτες από το Νίγηρα, διένειμε νερό στους «εξαντλημένους και ταλαιπωρημένους ταξιδιώτες» και βοήθησε στην επισκευή του οχήματος, επιτρέποντάς τους να συνεχίσουν με ασφάλεια το ταξίδι τους.