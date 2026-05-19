Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Γρανάδας ένα τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (15/5), στοιχίζοντας τη ζωή σε μία 55χρονη γυναίκα την ώρα της εργασίας της.
Το μοιραίο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο γραφικό χωριό Chite, κοντά στη Γρανάδα της Ισπανίας. Θύμα είναι η 55χρονη μεσίτρια Danielle Gouwens, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο έπειτα από πτώση μέσα σε ακίνητο.
Όπως μεταδίδει η βρετανική Daily Mail, η άτυχη γυναίκα βρισκόταν εν ώρα εργασίας, ξεναγώντας υποψήφιους αγοραστές σε μία κατοικία που διέθετε προς πώληση. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η 55χρονη έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο κενό από ύψος 1,8 μέτρων, μέσα από το άνοιγμα μιας σοφίτας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα.
Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, επιστρατεύτηκε μέχρι και ιατρικό ελικόπτερο. Η γυναίκα διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Virgen de las Nieves της Γρανάδας. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, η 55χρονη δεν άντεξε και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της λίγη ώρα αργότερα
- Μυστήριο με την έντονη οσμή στα νότια της Αττικής: Τα σενάρια που έχουν αποκλείσει οι Αρχές μέχρι στιγμής
- Από το ψαλτήρι στο heavy metal: Ο ιερέας από το Ναύπλιο που «τρέλανε» το Pitchfork
- Άδωνις Γεωργιάδης για Ισραήλ: «Ένα αληθινό θαύμα της ανθρωπότητας»
- Στο τραπέζι τα πειραματικά εμβόλια: Η απάντηση του ΠΟΥ στη ραγδαία εξάπλωση του έμπολα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.