Τραγωδία στην Ισπανία: 55χρονη μεσίτρια βρήκε φρικτό θάνατο εν ώρα εργασίας – Έπεσε στο κενό από σοφίτα

Τραγωδία στην Ισπανία με μια 55χρονη μεσίτρια έχασε τη ζωή της πέφτοντας από σοφίτα, την ώρα που παρουσίαζε μία κατοικία στους πελάτες.

Ισπανία, ασθενοφόρο
Ισπανία, ασθενοφόρο
Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Γρανάδας ένα τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (15/5), στοιχίζοντας τη ζωή σε μία 55χρονη γυναίκα την ώρα της εργασίας της.

Το μοιραίο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο γραφικό χωριό Chite, κοντά στη Γρανάδα της Ισπανίας. Θύμα είναι η 55χρονη μεσίτρια Danielle Gouwens, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο έπειτα από πτώση μέσα σε ακίνητο.

Όπως μεταδίδει η βρετανική Daily Mail, η άτυχη γυναίκα βρισκόταν εν ώρα εργασίας, ξεναγώντας υποψήφιους αγοραστές σε μία κατοικία που διέθετε προς πώληση. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η 55χρονη έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο κενό από ύψος 1,8 μέτρων, μέσα από το άνοιγμα μιας σοφίτας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, επιστρατεύτηκε μέχρι και ιατρικό ελικόπτερο. Η γυναίκα διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Virgen de las Nieves της Γρανάδας. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, η 55χρονη δεν άντεξε και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της λίγη ώρα αργότερα

