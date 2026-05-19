Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Γρανάδας ένα τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (15/5), στοιχίζοντας τη ζωή σε μία 55χρονη γυναίκα την ώρα της εργασίας της.

Estate agent dies after falling through attic while showing buyers around Spanish home https://t.co/a4actwDre5 — Daily Mail (@DailyMail) May 19, 2026

Το μοιραίο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο γραφικό χωριό Chite, κοντά στη Γρανάδα της Ισπανίας. Θύμα είναι η 55χρονη μεσίτρια Danielle Gouwens, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο έπειτα από πτώση μέσα σε ακίνητο.

Όπως μεταδίδει η βρετανική Daily Mail, η άτυχη γυναίκα βρισκόταν εν ώρα εργασίας, ξεναγώντας υποψήφιους αγοραστές σε μία κατοικία που διέθετε προς πώληση. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η 55χρονη έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο κενό από ύψος 1,8 μέτρων, μέσα από το άνοιγμα μιας σοφίτας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, επιστρατεύτηκε μέχρι και ιατρικό ελικόπτερο. Η γυναίκα διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Virgen de las Nieves της Γρανάδας. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, η 55χρονη δεν άντεξε και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της λίγη ώρα αργότερα