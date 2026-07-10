Τραγωδία στην Ισπανία: Έξι νεκροί σε δασική φωτιά στην Ανδαλουσία

Δασική φωτιά η οποία εκδηλώθηκε χθες Πέμπτη στο τέλος της ημέρας κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία, στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, κάποιοι από τους οποίους βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους, ανακοίνωσαν οι αρχές.

El incendio declarado en Los Gallardos se está acercando a Antas (Almería). Es desolador ver cómo arrasa todo el monte. Además, han tenido que desalojar a más de 50 vecinos.



Ánimo a todos y mucha fuerza. Los bomberos forestales están luchando por apagarlo, estamos en las… pic.twitter.com/EIp8d2Uexm — Rodrigo Alonso ﻥ 🇪🇸 (@Rodrigo_AlonsoF) July 9, 2026

«Έξι άνθρωποι απεβίωσαν στη δασική φωτιά που εκδηλώθηκε (σ.σ. χθες) το απόγευμα στην κοινότητα Λος Γκαγιάρδος, όπως επιβεβαίωσε η διεύθυνση της υπηρεσίας διάσωσης. Οι θάνατοι σημειώθηκαν στην κωμόπολη Μπένταρ και κάποιοι (από τα θύματα) βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους», ανέφεραν οι αρχές.