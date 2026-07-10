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Τραγωδία στην Ισπανία: Έξι νεκροί σε δασική φωτιά στην Ανδαλουσία

Έξι νεκροί σε δασική φωτιά στην Ανδαλουσία, κάποιοι από τους οποίους βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

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Πυρκαγιά στην Ισπανία
Πυρκαγιά στην Ισπανία | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
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Δασική φωτιά η οποία εκδηλώθηκε χθες Πέμπτη στο τέλος της ημέρας κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία, στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, κάποιοι από τους οποίους βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Έξι άνθρωποι απεβίωσαν στη δασική φωτιά που εκδηλώθηκε (σ.σ. χθες) το απόγευμα στην κοινότητα Λος Γκαγιάρδος, όπως επιβεβαίωσε η διεύθυνση της υπηρεσίας διάσωσης. Οι θάνατοι σημειώθηκαν στην κωμόπολη Μπένταρ και κάποιοι (από τα θύματα) βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους», ανέφεραν οι αρχές.

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