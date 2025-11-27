Τραγωδία στην Κίνα: Τρένο παρέσυρε και σκότωσε 11 εργαζόμενους

Τραγωδία στην Κίνα με νεκρούς εργαζόμενους μετά από παράσυρση από τρένο. Τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί στη νοτιοδυτική Κίνα όταν τρένο έπεσε πάνω σε ομάδα εργαζόμενων, μεταδίδει το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.
Ο συρμός, ο οποίος μετέφερε εξοπλισμό επιτήρησης της σεισμικής δραστηριότητας, κυκλοφορούσε «ομαλά» κοντά σε σταθμό στην επαρχία Γιουνάν όταν έπεσε πάνω σε «εργάτες που είχαν παρεισφρήσει» στις σιδηροτροχιές, κατά την πηγή αυτή.
