Τραγωδία στην Κολομβία: Συνετρίβη στρατιωτικό αεροσκάφος – Εφιάλτης με πάνω από 100 επιβαίνοντες

Συνετρίβη στρατιωτικό αεροσκάφος λίγο μετά την απογείωση, στην Κολομβία. Φόβοι για πολλά θύματα, πληροφορίες για 100 επιβαίνοντες.

Στρατιωτικό αεροσκάφος κατέπεσε στην Κολομβία
Στρατιωτικό αεροσκάφος κατέπεσε στην Κολομβία
Συναγερμός έχει σημάνει στην Κολομβία, καθώς ένα μεταγωγικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη το πρωί της Δευτέρας στο Πουτουμάγιο, ελάχιστα λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Πουέρτο Λεγκουίθαμο.

Αν και ο ακριβής αριθμός των επιβαινόντων παραμένει αδιευκρίνιστος, πληροφορίες της εφημερίδας El Tiempo κάνουν λόγο για περισσότερους από 100 ανθρώπους στο μοιραίο αεροσκάφος.

Ο υπουργός Άμυνας, Πέδρο Αρνούλφο Σάντσεθ, επιβεβαίωσε την ύπαρξη θυμάτων, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο απολογισμό, ενώ τοπικές πηγές αναφέρουν πως τουλάχιστον 20 τραυματίες έχουν ήδη διασωθεί και μεταφερθεί σε ιατρικά κέντρα.

Στο σημείο της τραγωδίας επιχειρούν ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις. Εικόνες και βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με τα συντρίμμια να έχουν σκορπιστεί σε μεγάλη ακτίνα και ένα πυκνό σύννεφο γκρίζου καπνού να σκεπάζει την περιοχή.

