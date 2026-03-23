Τραγωδία στην Κολομβία: Συνετρίβη στρατιωτικό αεροσκάφος – Εφιάλτης με πάνω από 100 επιβαίνοντες

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κολομβία, καθώς ένα μεταγωγικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη το πρωί της Δευτέρας στο Πουτουμάγιο, ελάχιστα λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Πουέρτο Λεγκουίθαμο.

🚨 BREAKING: A Colombian Air Force aircraft believed to be carrying around 100 people has crashed in Puerto Leguízamo.



Αν και ο ακριβής αριθμός των επιβαινόντων παραμένει αδιευκρίνιστος, πληροφορίες της εφημερίδας El Tiempo κάνουν λόγο για περισσότερους από 100 ανθρώπους στο μοιραίο αεροσκάφος.

Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública.



— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 23, 2026

Ο υπουργός Άμυνας, Πέδρο Αρνούλφο Σάντσεθ, επιβεβαίωσε την ύπαρξη θυμάτων, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο απολογισμό, ενώ τοπικές πηγές αναφέρουν πως τουλάχιστον 20 τραυματίες έχουν ήδη διασωθεί και μεταφερθεί σε ιατρικά κέντρα.

Στο σημείο της τραγωδίας επιχειρούν ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις. Εικόνες και βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με τα συντρίμμια να έχουν σκορπιστεί σε μεγάλη ακτίνα και ένα πυκνό σύννεφο γκρίζου καπνού να σκεπάζει την περιοχή.