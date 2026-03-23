Τραγωδία στην Κολομβία: Συνετρίβη στρατιωτικό αεροσκάφος – Εφιάλτης με πάνω από 100 επιβαίνοντες

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κολομβία, καθώς ένα μεταγωγικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη το πρωί της Δευτέρας στο Πουτουμάγιο, ελάχιστα λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Πουέρτο Λεγκουίθαμο.
Αν και ο ακριβής αριθμός των επιβαινόντων παραμένει αδιευκρίνιστος, πληροφορίες της εφημερίδας El Tiempo κάνουν λόγο για περισσότερους από 100 ανθρώπους στο μοιραίο αεροσκάφος.
Ο υπουργός Άμυνας, Πέδρο Αρνούλφο Σάντσεθ, επιβεβαίωσε την ύπαρξη θυμάτων, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο απολογισμό, ενώ τοπικές πηγές αναφέρουν πως τουλάχιστον 20 τραυματίες έχουν ήδη διασωθεί και μεταφερθεί σε ιατρικά κέντρα.
Στο σημείο της τραγωδίας επιχειρούν ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις. Εικόνες και βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με τα συντρίμμια να έχουν σκορπιστεί σε μεγάλη ακτίνα και ένα πυκνό σύννεφο γκρίζου καπνού να σκεπάζει την περιοχή.
- Μυριέλλα Κουρεντή: «Δεν είμαι πλέον σκλάβος αυτού του κόσμου - Είμαι παιδί του Θεού»
- Fuel Pass 2026: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις - Πώς πληρώνεται το voucher
- «Τον πήραν απ' το σπίτι με αίματα»: Νίκος και Γιώργος θυμούνται τον Ανδρέα Παπανδρέου
- Βουλιαγμένη: Απελπισμένη αναζήτηση για τον δύτη - Η «προφητική» ταμπέλα που φέρεται να αγνόησε
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.