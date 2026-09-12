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Τραγωδία στην Κύπρο με νεκρό 4χρονο αγοράκι: Έπεσε από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας

Ένα 4χρονο αγοράκι στην Κύπρο έχασε τη ζωή του καθώς έπεσε από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας.

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Αστυνομία στην Κύπρο
Αστυνομία στην Κύπρο | Getty Images
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Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου(12/09) στην Έγκωμη της Κύπρου, με 4χρονο αγοράκι να χάνει τη ζωή του μετά από πτώση από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του sigmalive.com, το παιδί, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος, το οποίο είναι κλεισμένο με παράθυρα, στον έκτο όροφο πολυκατοικίας, ενώ στο σπίτι βρίσκονταν και οι γονείς του μαζί με το ενάμισι έτους αδερφάκι του. 

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε το 4χρονο στο νοσοκομείο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

O 4χρονος μεταφέρθηκε στη μονάδα τραύματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου παρά τις προσπάθειες των ιατρών, το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του.

Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στη σκηνή και διενεργούν εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία
 

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