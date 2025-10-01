Μενού

Τραγωδία στην Ουκρανία: Εννέα νεκροί από την σφοδρή κακοκαιρία - Ανάμεσά τους ένα παιδί

Η Οδησσός δέχτηκε σε 7 ώρες όση βροχή δέχεται σε 2 μήνες.

τι συμβαίνει στην Ουκρανία
Κακοκαιρία στην Ουκρανία | X / @friaUkrainia
Εννέα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους στην Οδησσό και τις γύρω περιοχές στη νότια Ουκρανία, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων και των εκτεταμένων πλημμυρών. Την πληροφορία επιβεβαίωσε η κρατική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της χώρας.

Η πόλη έχει βυθιστεί στο νερό, με τους κατοίκους να δημοσιεύουν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας την κατάσταση ως δραματική.

«H Οδησσός δέχτηκε σε 7 ώρες τόση βροχή όση δέχεται συνήθως σε 2 μήνες», αναφέρουν χαρακτηριστικά, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές και έχουν αφήσει τα προάστια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

