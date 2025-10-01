Τραγωδία στην Ουκρανία: Εννέα νεκροί από την σφοδρή κακοκαιρία - Ανάμεσά τους ένα παιδί

Εννέα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους στην Οδησσό και τις γύρω περιοχές στη νότια Ουκρανία, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων και των εκτεταμένων πλημμυρών. Την πληροφορία επιβεβαίωσε η κρατική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της χώρας.
Η πόλη έχει βυθιστεί στο νερό, με τους κατοίκους να δημοσιεύουν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας την κατάσταση ως δραματική.
«H Οδησσός δέχτηκε σε 7 ώρες τόση βροχή όση δέχεται συνήθως σε 2 μήνες», αναφέρουν χαρακτηριστικά, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές και έχουν αφήσει τα προάστια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα
- Η Ελληνίδα ψυχολόγος που ερωτεύτηκε τον serial killer: Τον έντυσε γιατρό και τον έβγαλε από τον Κορυδαλλό
- Ο πρώην υπουργός με το «βαρύ» όνομα στην πολιτική που δηλώνει στο Πόθεν Έσχες 122 ακίνητα!
- Ρωτήσαμε το ChatGPT ποιες είναι οι 5 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές στην Ελλάδα
- Βέφα Αλεξιάδου: Πουλήθηκε το σπίτι της για 2,2 εκ. ευρώ – Ποιος το αγόρασε
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.