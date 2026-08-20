Τραγωδία στην Πενσυλβάνια: Ελικόπτερο συγκρούστηκε με αεροπλάνο εν πτήσει - Νεκρός ένας πιλότος

Τραγικό τέλος βρήκε ο πιλότος ενός μικρού αεροσκάφους, όταν συγκρούστηκε το βράδυ της Τετάρτης (19/8) στον αέρα με ελικόπτερο της πολιτειακής αστυνομίας στην Πενσυλβάνια, κοντά στο αεροδρόμιο του Carlisle, ενώ οι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Το αεροσκάφος Cessna 150 συγκρούστηκε με το ελικόπτερο Bell 407 της πολιτειακής αστυνομίας λίγο πριν από τις 7 μ.μ., ενώ το ελικόπτερο πραγματοποιούσε εκπαιδευτική άσκηση, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο επίτροπος της Πολιτειακής Αστυνομίας της Πενσυλβάνια, συνταγματάρχης George Bivens.

Πενσυλβάνια - «Θα μπρούσε να ήταν πολύ χειρότερα»

Το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Cumberland ταυτοποίησε την Πέμπτη τον πιλότο του Cessna ως τον Paul Sokoloski, 57 ετών, από το Hershey της Πενσυλβάνια. Ήταν ο μοναδικός επιβάτης του αεροσκάφους, σύμφωνα με την πολιτειακή αστυνομία.

Ένας υπαξιωματικός και ένας συνταγματάρχης, οι οποίοι επέβαιναν στο ελικόπτερο, τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση, αλλά αναμένεται να αναρρώσουν, δήλωσε ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια, Josh Shapiro. Τους ταυτοποίησε ως τον δεκανέα Bryce Corman και τον αστυνομικό Jason Mills.

«Απόψε τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερα», δήλωσε ο Shapiro κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη στο Ιατρικό Κέντρο Milton S. Hershey της Penn State Health.

Τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν υπό διερεύνηση.