Τραγωδία στην Τουρκία: 16 νεκροί και 30 τραυματίες σε δύο τροχαία δυστυχήματα

Δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν σε δύο τροχαία δυστυχήματα στην Τουρκία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της χώρας.

Το ένα περιστατικό αφορά ανατροπή λεωφορείου κοντά στην Αττάλεια, ενώ το δεύτερο αφορά τροχαίο που σημειώθηκε στο Μπουρντούρ, στον αυτοκινητόδρομο Αττάλεια-Ισπάρτα.

Τουρκία: 8 νεκροί και 26 τραυματίες σε τροχαίο στην Αττάλεια - Εικόνες από το σημείο της τραγωδίας

Τραγωδία με ανατροπή λεωφορείου στην Τουρκία

Δυστύχημα με λεωφορείο σημειώθηκε στην Αττάλεια, μεγάλη τουριστική πόλη στη νότια Τουρκία. «Ο οδηγός του λεωφορείου δεν επέζησε δυστυχώς παρ' όλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν. Ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται ως εκ τούτου σε εννέα θανάτους», ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Αττάλειας Χουλουσί Σαχίν.

Ο προηγούμενος απολογισμός ήταν οκτώ νεκροί. Είκοσι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν. Το λεωφορείο, που μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια, ανατράπηκε σήμερα το πρωί στις 10:20 (09:20 ώρα Ελλάδος) σε αυτοκινητόδρομο που έγινε ολισθηρός λόγω της βροχής, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.

«Υπήρχε επίσης ομίχλη. Πρόκειται για μια διασταύρωση όπου δεν πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα, αλλά φαίνεται πως το λεωφορείο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα», πρόσθεσε.

Από τους 25 τραυματίες, επτά είναι σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει αν ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων.

Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi



Antalya Valisi Hulusi Şahin, kazayla ilgili açıklamalarda bulundu ⤵️



— Dün akşam Tekirdağ'dan çıkan yolcu otobüsü bugün saat 10.20 sıralarında Antalya Döşemealtı ilçesindeki… https://t.co/XVCFcvEoUH pic.twitter.com/WMMor6am5K — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 1, 2026

Δεύτερο πολύνεκρο δυστύχημα

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε ένα άλλο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Μπουρντούρ, στον αυτοκινητόδρομο Αττάλεια-Ισπάρτα στη νότια Τουρκία, μετέδωσε το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA.

Παραθαλάσσιο θέρετρο στη Μεσόγειο, η Αττάλεια υποδέχεται πολλούς ντόπιους και ξένους τουρίστες όλο τον χρόνο.