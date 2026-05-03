Τραγωδία στην Τουρκία: Η στιγμή που λεωφορείο καταλήγει σε χαντάκι – 4 νεκροί και 15 τραυματίες

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (03/05) στην Τουρκία όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε περίπου 30 άτομα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι, με αποτέλεσμα τέσσερα άτομα να χάσουν τη ζωή τους και δεκαπέντε να τραυματιστούν.

Σε εικόνες που κατέγραψαν τηλεοπτικά δίκτυα της γειτονικής χώρας διακρίνεται το λεωφορείο ντελαπαρισμένο μέσα σε χαντάκι, ενώ στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία.

Όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης αιτία του τραγικού δυστυχήματος ήταν η ολισθηρότητα του οδοστρώματος λόγω των βροχοπτώσεων.

Μάλιστα, σε βίντεο από κάμερα στον αυτοκινητόδρομο όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, δείχνει τη στιγμή που οδηγός χάνει τον έλεγχό του οχήματος, επιχειρώντας να προσπεράσει ένα φορτηγό και βγαίνει με μεγάλη ταχύτητα εκτός οδοστρώματος.