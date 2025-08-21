Τραγωδία στις ΗΠΑ: Μητέρα σκότωσε τα παιδιά και τον σύζυγό της και αυτοκτόνησε

Σοκ προκαλεί η είδηση, ότι μία μητέρα στο Νιου Χάμσαϊρ των ΗΠΑ σκότωσε τα παιδιά της και τον σύζυγό της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η 34χρονη Έμιλι Λονγκ πυροβόλησε τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της, τον 8χρονο Πάρκερ και τον 6χρονο Ράιαν, νωρίς το πρωί της Δευτέρας μέσα στο σπίτι τους.

Έπειτα, πυροβόλησε αρκετές φορές τον 48χρονο σύζυγό της, Ράιαν, πριν τελικά στρέψει το όπλο προς τον εαυτό της. Το μικρότερο παιδί του ζευγαριού, ηλικίας τριών ετών, διασώθηκε.

Τις τελευταίες ημέρες, η Έμιλι έκανε γνωστή την ταχέως επιδεινούμενη κατάσταση του συζύγου της στο κανάλι της στο TikTok, παραδεχόμενη ότι «ήξερε ότι έπρεπε» να αναζητήσει θεραπεία, αφού άλλοι την είχαν ενθαρρύνει να το κάνει.

Ο σύζυγός της πάλευε με γλοιοβλάστωμα, μια επιθετική μορφή καρκίνου του εγκεφάλου με μέσο όρο επιβίωσης μόλις 12 έως 15 μήνες μετά τη διάγνωση.

«Νιώθω πολύ, πολύ μόνη. Νιώθω τόσο άγχος... Ξέρω ότι πρέπει να δω έναν θεραπευτή, ξέρω ότι πρέπει να ζητήσω βοήθεια... αλλά δεν είμαι έτοιμη να το παραδεχτώ, νομίζω», ομολόγησε σε βίντεο που μοιράστηκε μόλις πριν από δύο εβδομάδες.

«Νιώθω τόσο ένοχη που δεν είμαι ακόμα έτοιμη να ζητήσω βοήθεια, αλλά... έτσι είναι τα πράγματα, σωστά; Ξέρω ότι κάποια μέρα θα το κάνω και ελπίζω να πάρω την απόφαση πριν νιώσω ότι είναι πολύ αργά», ανέφερε επίσης.

Η Έμιλι είπε στο ίδιο βίντεο ότι «νιώθει να μαραζώνει» γνωρίζοντας ότι «αυτό δεν θα περάσει, θα χειροτερέψει».

Καθώς η κατάσταση του συζύγου της επιδεινωνόταν, η Έμιλι μίλησε ανοιχτά για την συνειδητοποίηση ότι μια μέρα θα μπορούσε να γίνει μοναδική γονέας τριών τραυματισμένων παιδιών.

Στο τελευταίο της βίντεο, που μοιράστηκε μόλις δύο ημέρες πριν από το θάνατό τους, η Έμιλι εξήγησε ότι αυτή και τα παιδιά της πάλευσαν με την κατάσταση του άντρα της, αλλά ότι ήταν αποφασισμένη να βελτιώσει την ψυχική της υγεία.

Μετά από ημέρες εικασιών σχετικά με τον τρόπο θανάτου, τα αποτελέσματα της αυτοψίας που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη το βράδυ επιβεβαίωσαν ότι η Έμιλι πυροβόλησε τα θανατηφόρα πυρά. Πέθανε από ένα μόνο τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι, το οποίο κρίθηκε ως αυτοκτονία.

Τα δύο παιδιά της πέθαναν από ένα μόνο τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι το καθένα, το οποίο κρίθηκε από τον ιατροδικαστή ως ανθρωποκτονία.

Ο σύζυγος της Έμιλι υπέστη πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς και ο θάνατός του κρίθηκε επίσης ως ανθρωποκτονία.

Ο ιατροδικαστής δήλωσε στην Daily Mail ότι «με βάση τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, 18 Αυγούστου 2025, η κ. Λονγκ πήρε ένα πιστόλι από το σπίτι και προκάλεσε το θάνατο του Ράιαν Λονγκ και των δύο παιδιών της, του Πάρκερ και του Ράιαν, και αμέσως μετά αυτοκτόνησε».

Οι αρχές έλαβαν κλήση στον αριθμό έκτακτης ανάγκης που ανέφερε πολλαπλούς θανάτους μέσα στο σπίτι. Όταν έφτασαν περίπου στις 8:21 μ.μ., βρήκαν το τρίχρονο παιδί μέσα στο σπίτι, σώο και αβλαβές. Το παιδί που επέζησε βρίσκεται τώρα υπό την επιμέλεια συγγενών, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Ο Λονγκ ήταν ψυχολόγος στο Oyster River Middle School στο Ντάραμ, ενώ η Έμιλι εργαζόταν ως διευθύντρια λειτουργίας στην αλυσίδα εστιατορίων Wing-Itz.