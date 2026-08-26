Τραγωδία στο αεροδρόμιο του Μόντρεαλ: Υπάλληλος παρασύρθηκε από αεροπλάνο

Ένας υπάλληλος εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης στον διεθνή αερολιμένα του Μόντρεαλ στον Καναδά βρήκε τον θάνατο χθες Δευτέρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του στην πίστα του αεροδρομίου, λίγο πριν από την αναχώρηση πτήσης της French Bee με προορισμό το Παρίσι, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική αεροπορική εταιρεία.

Το δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια ρυμούλκησης του αεροσκάφους προκειμένου να πάρει θέση για την αναχώρηση της πτήσης BF5761 με προορισμό το αεροδρόμιο Ορλί του Παρισιού.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

UPDATE: Montréal-Trudeau International Airport’s authority has confirmed Tuesday morning that the ground marshaller who was struck by the French bee A350-900 was rushed to hospital but sadly succumbed to the injuries.



The employee has died following the incident.

Video show the… https://t.co/uINf3Mx3lh pic.twitter.com/ojj4MTJ0vV — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) August 25, 2026

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλούνται καναδικά μέσα ενημέρωσης, ο εργαζόμενος φέρεται να σκόνταψε την ώρα που το αεροσκάφος βρισκόταν σε κίνηση, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί και να βρεθεί κάτω από αυτό.

Επιβάτης που βρισκόταν στο αεροπλάνο περιέγραψε στιγμές πανικού, αναφέροντας ότι πολλοί από τους επιβαίνοντες άρχισαν να φωνάζουν όταν αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί.

Οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος δεν τραυματίστηκαν. Μετά το περιστατικό, ανέλαβαν τη φροντίδα τους ομάδες της French Bee και του αεροδρομίου.

Un trabajador de tierra falleció tras ser atropellado por un #Airbus #A350-900 de la aerolínea #FrenchBee durante el pushback en el #AeropuertoInternacionalMontréal-Trudeau, en Canadá.



De acuerdo con los primeros reportes, el empleado realizaba funciones como señalero de ala,… pic.twitter.com/rMK6weMitr — EnElAire (@Enel_Aire) August 25, 2026

Η French Bee εξέφρασε θλίψη για την απώλεια του υπαλλήλου της εταιρείας Samsic Airport, υπογραμμίζοντας πως «οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση».

H Samsic Airport είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών σε αεροδρόμια, όπως χειρισμός αποσκευών, ρυμούλκηση αεροσκαφών και εξυπηρέτηση ταξιδιωτών.