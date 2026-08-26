Τραγωδία στο αεροδρόμιο του Μόντρεαλ: Υπάλληλος παρασύρθηκε από αεροπλάνο

Ένας υπάλληλος εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης στον διεθνή αερολιμένα του Μόντρεαλ στον Καναδά βρήκε τον θάνατο χθες Δευτέρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του στην πίστα του αεροδρομίου, λίγο πριν από την αναχώρηση πτήσης της French Bee με προορισμό το Παρίσι, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική αεροπορική εταιρεία.
Το δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια ρυμούλκησης του αεροσκάφους προκειμένου να πάρει θέση για την αναχώρηση της πτήσης BF5761 με προορισμό το αεροδρόμιο Ορλί του Παρισιού.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.
Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλούνται καναδικά μέσα ενημέρωσης, ο εργαζόμενος φέρεται να σκόνταψε την ώρα που το αεροσκάφος βρισκόταν σε κίνηση, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί και να βρεθεί κάτω από αυτό.
Επιβάτης που βρισκόταν στο αεροπλάνο περιέγραψε στιγμές πανικού, αναφέροντας ότι πολλοί από τους επιβαίνοντες άρχισαν να φωνάζουν όταν αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί.
Οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος δεν τραυματίστηκαν. Μετά το περιστατικό, ανέλαβαν τη φροντίδα τους ομάδες της French Bee και του αεροδρομίου.
Η French Bee εξέφρασε θλίψη για την απώλεια του υπαλλήλου της εταιρείας Samsic Airport, υπογραμμίζοντας πως «οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση».
H Samsic Airport είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών σε αεροδρόμια, όπως χειρισμός αποσκευών, ρυμούλκηση αεροσκαφών και εξυπηρέτηση ταξιδιωτών.
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