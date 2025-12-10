Τραγωδία στο Μαρόκο: Τουλάχιστον 19 νεκροί από κατάρρευση δύο κτιρίων

Τουλάχιστον 19 άτομα σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν από την κατάρρευση δύο κτιρίων στην πόλη Φεζ, στο Μαρόκο, νωρίς την Τετάρτη, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Το τραγικό συμβάν προκάλεσε πανικό και απογοήτευση σε ολόκληρο το Μαρόκο. Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν την αστυνομία και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας να αποστέλλονται για επιχειρήσεις διάσωσης.

المغرب 🇲🇦

🔞🔞🔞🔞🔞

إهتزت مدينة فاس الثلاثاء على واقع فاجعة انهيار عمارتين سكنيتين بحي المسيرة في مقاطعة زواغة وهو الحادث الذي خلف تسجيل 9 وفيات و 15 جريحا كحصيلة أولية⁉️ pic.twitter.com/5ClvU9HLHu — سحاب | sahab (@sahabnews1) December 10, 2025

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, αρκετά παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί σε διάφορες περιοχές, όπως η Φεζ, η Καζαμπλάνκα και η Ραμπάτ. Τον Οκτώβριο, δύο άτομα σκοτώθηκαν και άλλα δύο τραυματίστηκαν όταν ένα τετραώροφο κτίριο κατέρρευσε στην περιοχή Derb Ramad στην Καζαμπλάνκα.

Τον Μάιο του 2025, η κατάρρευση ενός πολυώροφου κτιρίου κατοικιών στη Φεζ προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον εννέα ατόμων και τον τραυματισμό τουλάχιστον επτά στην περιοχή Hay El Hassani της Φεζ.