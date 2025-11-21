Μενού

Τραγωδία στο Πακιστάν: 15 εργάτες νεκροί και 7 τραυματίες από έκρηξη λέβητα σε εργοστάσιο

Συνολικά 15 εργάτες σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν από έκρηξη λέβητα σε εργοστάσιο στο Πακιστάν.

Πακιστάν έκρηξη εργοστάσιο
Έκρηξη σε εργοστάσιο στο Πακιστάν | @MarioNawfal / X
Ένας λέβητας σε εργοστάσιο παραγωγής κόλλας στο ανατολικό Πακιστάν εξερράγη την Παρασκευή, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 εργάτες και τραυματίζοντας άλλους επτά, σύμφωνα με την αστυνομία.

Όπως αναφέρει το ABC News, η έκρηξη έλαβε χώρα σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Φαϊσαλάμπαντ, μια πόλη στην επαρχία Πουντζάμπ, σύμφωνα με τον τοπικό διοικητή Ράτζα Τζαχανγκίρ, ο οποίος πρόσθεσε ότι η αιτία της έκρηξης διερευνάται.

Η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο κτίριο του εργοστασίου και σκόρπισε τον πανικό στην περιοχή, σύμφωνα με τον Τζαχανγκίρ, ο οποίος πρόσθεσε ότι το εργοστάσιο πήρε φωτιά λίγο μετά την έκρηξη.

Τα ανεπαρκή πρότυπα ασφάλειας αποτελούν συχνή αιτία βιομηχανικών ατυχημάτων και πυρκαγιών σε εργοστάσια στο Πακιστάν. Το 2024, 12 εργάτες τραυματίστηκαν σε παρόμοια έκρηξη λέβητα σε εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας στο Φαϊσαλάμπαντ.

Επίσης, την περασμένη εβδομάδα, έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην παραλιακή πόλη Καράτσι του Πακιστάν προκάλεσε το θάνατο τεσσάρων ατόμων.

