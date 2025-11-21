Τραγωδία στο Πακιστάν: 15 εργάτες νεκροί και 7 τραυματίες από έκρηξη λέβητα σε εργοστάσιο

Ένας λέβητας σε εργοστάσιο παραγωγής κόλλας στο ανατολικό Πακιστάν εξερράγη την Παρασκευή, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 εργάτες και τραυματίζοντας άλλους επτά, σύμφωνα με την αστυνομία.

Όπως αναφέρει το ABC News, η έκρηξη έλαβε χώρα σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Φαϊσαλάμπαντ, μια πόλη στην επαρχία Πουντζάμπ, σύμφωνα με τον τοπικό διοικητή Ράτζα Τζαχανγκίρ, ο οποίος πρόσθεσε ότι η αιτία της έκρηξης διερευνάται.

Η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο κτίριο του εργοστασίου και σκόρπισε τον πανικό στην περιοχή, σύμφωνα με τον Τζαχανγκίρ, ο οποίος πρόσθεσε ότι το εργοστάσιο πήρε φωτιά λίγο μετά την έκρηξη.

🚨🇵🇰 BREAKING: FACTORY EXPLOSION IN PAKISTAN KILLS 12, LEVELS NEARBY HOMES



A predawn boiler blast tore through a chemical factory in Faisalabad, Pakistan, killing twelve people and injuring dozens more.



The 5:30 a.m. explosion ignited a massive fire that ripped through the… pic.twitter.com/AUSfBZXXRe — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 21, 2025

Τα ανεπαρκή πρότυπα ασφάλειας αποτελούν συχνή αιτία βιομηχανικών ατυχημάτων και πυρκαγιών σε εργοστάσια στο Πακιστάν. Το 2024, 12 εργάτες τραυματίστηκαν σε παρόμοια έκρηξη λέβητα σε εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας στο Φαϊσαλάμπαντ.

Επίσης, την περασμένη εβδομάδα, έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην παραλιακή πόλη Καράτσι του Πακιστάν προκάλεσε το θάνατο τεσσάρων ατόμων.