Τραγωδία στο Τόκιο: Ένας νεκρός και δέκα τραυματίες από το αυτοκίνητο που έπεσε στο πλήθος

Ένας νεκρός και δέκα τραυματίες είναι ο προς ώρας απολογισμός του σφοδρού τροχαίου που προκάλεσε οδηγός στο Τόκιο, όταν έπεσε με το αυτοκίνητό του στο πλήθος.
Σύμφωνα με τον Alpha, επρόκειτο και έναν άντρα που βγήκε εκτός πορείας στην περιοχή Αντάτσι της ιαπωνικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να τραυματίσει 10 με 11 άτομα, εκ των οποίων ένας 80χρονος που διαπιστώθηκε νεκρός, και μία γυναίκα που διακομίσθηκε λιπόθυμη.
Ο οδηγός προσπάθησε μάλιστα να διαφύγει ανεπιτυχώς από το σημείο πριν συλληφθεί από τις Αρχές, ενώ στη δικογραφία τού καταλογίζεται και κατηγορία για τροχαίο με εγκατάλειψη.
Η Τροχαία ερευνά ακόμα την υπόθεση, που εκτιμά ότι ενδέχεται να συνδέεται με κλοπή αυτοκινήτου που σημειώθηκε σε κοντινή αντιπροσωπεία νωρίτερα σήμερα (24/11), υποψία που ενισχύεται από το γεγονός πως το μοιραίο όχημα δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας.
