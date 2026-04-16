Τραγωδία στον Ισημερινό: Πάνω από 10 νεκροί μετά την πτώση λεωφορείου σε χαράδρα

Τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν χθες Τετάρτη όταν λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα στον νότιο Ισημερινό, ανακοίνωσε κέντρο άμεσης βοήθειας.

Το δυστύχημα έγινε κοντά στη Μογιετούρο, στην επαρχία Ασουάι των Άνδεων. «Δυστυχώς, 11 άνθρωποι απεβίωσαν», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία άμεσης βοήθειας ECU 911.

Οι 20 τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορες δομές υγείας στην περιοχή, πρόσθεσε η ίδια πηγή, διευκρινίζοντας πως το λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο και έπεσε σε χαράδρα προτού πάρει φωτιά.

Tragedia de proporciones. Un bus de transporte interprovincial de la cooperativa Ejecutivo San Luis perdió pista y cayó a un barranco en la vía Cuenca-Molleturo. Hasta ahora hay once muertos y 20 heridos. El vehículo se incendió completamente y quedó como chatarra. Cubría la ruta… pic.twitter.com/E7zlaV9BQ2 — LaHistoria (@lahistoriaec) April 16, 2026

Τα τροχαία δυστυχήματα συγκαταλέγονται στα κυριότερα αίτια θνησιμότητας στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Την περασμένη χρονιά, στοίχισαν τη ζωή σε 2.000 πολίτες του Ισημερινού· ο χειρότερος απολογισμός ετήσιος απολογισμός είχε καταγραφτεί το 2023, όταν, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς, έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους του Ισημερινού 2.373 άνθρωποι.