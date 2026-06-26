Τραμπ: «Ανόητη παραβίαση της εκεχειρίας από το Ιράν - Εκτόξευσε drones κατά πλοίων στο Ορμούζ»

Για νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας μέσω ανάρτησής του πως η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με τουλάχιστον τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον πλοίων που διέπλεαν την περιοχή.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ένα από τα drones προσέκρουσε στο κατάστρωμα ενός μεγάλου εμπορικού πλοίου υψηλής αξίας, προκαλώντας υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να ανακόψει την πορεία του. Τα υπόλοιπα τρία αεροσκάφη, όπως υποστήριξε ο ίδιος, καταρρίφθηκαν επιτυχώς.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το συμβάν «σοβαρή παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, αποφεύγοντας ωστόσο να παρουσιάσει αποδείξεις ή να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις γύρω από τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Η ανάρτηση Ντόναλντ Τραμπ | Truth Social