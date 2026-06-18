Τραμπ: «Ανόητοι νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν - Είναι ζηλιάρηδες, κακοί άνθρωποι»

Η θύελλα αντιδράσεων σε διεθνές επίπεδο σχετικά με το νέο μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη με το Ιράν δεν έμεινε αναπάντητη από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, δεχόμενος σκληρή κριτική για τη διπλωματική του στάση απέναντι στην Τεχεράνη, προχώρησε σε ένα οργισμένο ξέσπασμα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο δίκτυο Truth Social.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Αυτοί οι ανόητοι, που νομίζουν ότι δεν έχω υπάρξει αρκετά σκληρός με το Ιράν, την ίδια στιγμή που το Χρηματιστήριο μόλις κατέγραψε ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΨΗΛΟ και οι τιμές του πετρελαίου "κατρακυλούν", είναι είτε ζηλιάρηδες, είτε κακοί άνθρωποι, είτε χαζοί.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ!!! Πρόεδρος DJT»