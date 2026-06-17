Τραμπ: «Αν δεν είχαμε συμφωνία, θα βομβαρδίζαμε για χρόνια - Πετύχαμε περισσότερα από όσα ζητούσαμε»

Συνέντευξη Τύπου από τη σύνοδο της G7 στη Γαλλία παραχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ πριν εμφανιστεί μπροστά στους δημοσιογράφους, τόνισε πως η συμφωνία με το Ιράν αναμένεται να υπογραφεί πολύ σύντομα.

«Η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε με το Ιράν την Κυριακή, θα υπογραφεί σύντομα, αύριο ή ίσως την επόμενη ημέρα», είπε ο Τραμπ..

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, ο Ντόναλτ Τραμπ ανέφερε ότι η σύνοδος της G7 στη Γαλλία «δεν θα μπορούσε να είχε έρθει σε καλύτερη στιγμή» και ότι η συμφωνία που αναμένετα να υπογραφεί με το Ιράν «επιτυγχάνει όλα όσα θέσαμε ως στόχο να πετύχουμε, τα πάντα και πολλά περισσότερα».

Τραμπ: «Αν δεν είχαμε κάνει συμφωνία, θα μπορούσαμε να ρίχναμε περισσότερες βόμβες»

Παράλληλα, τονίζει πως με την υπογραφή της συμφωνίας τερματίζεται η σύγκρουση, ανοίγει ξανά τα Στενά του Ορμούζ και απαγορεύεται στο Ιράν «να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα». «Αυτό ήταν το ζητούμενο», προσθέτει.

«Αν δεν είχαμε κάνει αυτή τη συμφωνία, θα μπορούσαμε να είχαμε ρίξει περισσότερες βόμβες για άλλες τρεις εβδομάδες, δύο εβδομάδες, τέσσερις εβδομάδες, δύο χρόνια - ποιος ξέρει», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου.

Αναφορικά με τη συμφωνία, ο Τραμπ λέει ότι η σύνοδος κορυφής της G7 «έδωσε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες αυτής της ιστορικής συμφωνίας με πολλούς από τους στενότερους φίλους και συμμάχους μας».

Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι θα μπορούσε να είχε προκληθεί «οικονομική καταστροφή», αν ο πόλεμός του στο Ιράν είχε συνεχιστεί. «Δεν ήθελα να δω οικονομική καταστροφή. Αν συνέχιζε αυτό, θα μπορούσε να είχε συμβεί», δήλωσε.

Για την νέα ομάδα ηγετών του Ιράν, ο Τραμπ λέει ότι είναι «πολύ έξυπνη» και «πολύ λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένη». «Νομίζω ότι θα συμπεριφερθούν πολύ διαφορετικά. Νομίζω ότι βλέπουν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής στον οποίο δεν είχαν ποτέ εκτεθεί», προσθέτει.

Τραμπ: «Ο Νετανιάχου είναι καλός άνθρωπος»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας: «Για να είμαστε δίκαιοι... τυχαίνει να είναι καλός άνθρωπος». «Ενθουσιάζεται λίγο μερικές φορές, αλλά τυχαίνει να είναι πολύ καλός άνθρωπος. Είχαμε μια καταπληκτική συνεργασία. Ήταν ένας καταπληκτικός πρωθυπουργός. Είχαμε μια μικρή διαμάχη για τον Λίβανο. Είπα, μπορείτε να κάνετε λίγο πιο ήπια πινελιά. Ίσως δεν χρειάζεται να γκρεμίζετε ένα κτίριο κάθε φορά που κάποιος μπαίνει μέσα και είναι από τη Χεζμπολάχ. Αλλά ήταν μια καταπληκτική συνεργασία. Θα πει ότι είμαστε ο μεγάλος εταίρος και αυτός είναι ο πολύ μικρός εταίρος. Και αυτό είναι αλήθεια».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε επίσης στη συνέντευξη Τύπου ότι θα μοιράσει αντίγραφα του μνημονίου συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Μιλώντας για την επίτευξη συμφωνίας μόλις υπογραφεί το έγγραφο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποιεί:

«Αν δεν ολοκληρωθεί σε 60 ημέρες, όλα είναι εντάξει - επιστρέφουμε στους βομβαρδισμούς. Δεν θέλω να το κάνω αυτό, αλλά ίσως χρειαστεί, επειδή δεν πρόκειται ποτέ να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Αλλά έχουν συμφωνήσει να μην το κάνουν, και θα το δείτε αυτό πολύ καθαρά στη συμφωνία».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε σε σημείο να αποκαλέσει την συμφωνία «The Trump Deal» (Συμφωνία Τραμπ). «Αλλά, ας το ονομάσουμε συμφωνία Τραμπ, είναι ένα τείχος για ένα πυρηνικό όπλο που κανείς δεν μπορεί να περάσει», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος.