Οι ΗΠΑ, το Ιράν και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις συζητούν να υπογραφεί το μνημόνιο συμφωνίας εξ αποστάσεως ήδη από την Τετάρτη, αντί της Παρασκευής που ήταν προγραμματισμένο, σύμφωνα με διπλωματική πηγή από μία από τις διαμεσολαβήτριες χώρες και δεύτερη πηγή με γνώση των συζητήσεων, που επικαλείται το Axios.

Εάν γίνει πραγματικότητα αυτό το σενάριο, το Μνημόνιο Συνεργασίας θα υπογραφεί ηλεκτρονικά, τα μέρη της συμφωνίας που αφορούν τα Στενά του Ορμούζ θα τεθούν σε ισχύ και οι ΗΠΑ ενδέχεται τελικά να δημοσιεύσουν το πλήρες κείμενο της συμφωνίας.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι συζητήσεις αναφορικά με την επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος αποσκοπούσαν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ νωρίτερα από την Παρασκευή, καθώς και οι δύο πλεύρες ήταν σύμφωνες.

Ένας άλλος παράγοντας θα μπορούσε να είναι η πολιτική πίεση στον Λευκό Οίκο να δημοσιεύσει το κείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας.

Ωστόσο, η διπλωματική πηγή απέρριψε αυτό το σενάριο, αναφέροντας πως το Ιράν ήταν αυτό που έθεσε ως προϋπόθεση να μην δημοσιευτεί το κείμενο μέχρι να «πέσουν» οι υπογραφές.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το κείμενο της συμφωνίας είναι πιθανό να δημοσιευτεί μέσα στην Τετάρτη. Μέχρι το πρωί σήμερα, δεν είχε αποφασιστεί επισημα αν θα αλλάξει ημερομηνία των υπογραφών, ενώ ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει στο πρακτορείο Axios.

Η συνάντηση των δύο πλευρών στην Ελβετία

Το πρακτορείο μεταδίδει πάντως πως ακόμα κι αν αλλάξει η ημερομηνία, η συνάντηση μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ιράν, με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμεντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί την Παρασκευή στην Ελβετία.

Αυτή η συνάντηση αναμένεται να σηματοδοτήσει την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ως απάντηση στις δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου της κυβέρνησης που δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η συμφωνία υπογράφηκε ηλεκτρονικά την Κυριακή από τον Πρόεδρο Τραμπ, τον Βανς και τον Γκαλιμπά, η διπλωματική πηγή υποστήριξε ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο.

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν και η άρση του αποκλεισμού των ΗΠΑ, αναμένεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή, μετά την επίσημη τελετή υπογραφής. Αναμένεται να μετατεθεί εάν η συμφωνία υπογραφεί νωρίτερα, σύμφωνα με τη διπλωματική πηγή.