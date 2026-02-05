Τραμπ: «Δεν είμαι ο τέλειος υποψήφιος, αλλά θα μπορούσα να μπω στον Παράδεισο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χλεύασε τα μέσα ενημέρωσης επειδή, όπως υποστήριξε, δεν κατάλαβαν την «αίσθηση του χιούμορ» του, μετά τα πρόσφατα σχόλιά του για τον παράδεισο και την πίστη του, που προκάλεσαν σάλο.

Μιλώντας στην ετήσια εκδήλωση στο πλαίσιο του National Prayer Breakfast στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου, ο Τραμπ αστειεύτηκε για το αν θα μπορούσε ποτέ να φτάσει στον παράδεισο και επιτέθηκε στους New York Times επειδή όπως είπε πήρε πολύ σοβαρά τις δηλώσεις του.

Αναφερόμενος στα αστεία που έκανε στο παρελθόν για το ότι δεν θα μπει στον Παράδεισο υπογράμμισε πως: «Όταν είπα ότι δεν πρόκειται ποτέ να πάω στον Παράδεισο, αστειευόμουν» ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε:

«Με όλα αυτά τα καλά που κάνω, μάλλον θα τα καταφέρω. Δεν είμαι ο τέλειος υποψήφιος, αλλά έκανα πάρα πολλά καλά για τέλειους ανθρώπους» πρόσθεσε.

Αναφορικά με την είδηση των New York Times είπε: «Οι New York Times έγραψαν στην πρώτη σελίδα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί τη ζωή του και το νόημα της ζωής του», είπε. «Όχι, απλώς διασκέδαζα», πρόσθεσε.