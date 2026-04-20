Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (20/04) πως το Ισραήλ «δεν τον παρέσυρε ποτέ» στον πόλεμο με το Ιράν.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συμπλήρωσε πως «τα αποτελέσματα της 7ης Οκτωβρίου, σε συνδυασμό με την πάγια άποψή μου ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ήταν αυτά που με οδήγησαν».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Το Ισραήλ ποτέ δεν με έπεισε να μπω στον πόλεμο με το Ιράν. Τα αποτελέσματα της 7ης Οκτωβρίου, προστέθηκαν στην άποψή μου ότι το Ιράν ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΟΤΕ να έχει ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ, αυτά το έκαναν.

Παρακολουθώ και διαβάζω τα FAKE NEWS, τους ειδικούς και τις δημοσκοπήσεις με απόλυτη δυσπιστία. Το 90% αυτών που λένε είναι ψέματα και επινοημένες ιστορίες, και οι δημοσκοπήσεις είναι στημένες, όπως ακριβώς στημένες ήταν και οι προεδρικές εκλογές του 2020.

Όπως ακριβώς τα αποτελέσματα στη Βενεζουέλα, για τα οποία τα μέσα ενημέρωσης δεν τους αρέσει να μιλάνε, τα αποτελέσματα στο Ιράν θα είναι καταπληκτικά - Και αν οι νέοι ηγέτες του Ιράν (Αλλαγή Καθεστώτος!) είναι έξυπνοι, το Ιράν μπορεί να έχει ένα σπουδαίο και ευημερούν μέλλον».