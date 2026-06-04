«Μπορείτε να με βοηθήσετε;»: Η αμήχανη στιγμή του Φώτη Σεργουλόπουλου στον αέρα

Μια στιγμή αμηχανίας επικράτησε στο πλατό της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» το πρωί της Πέμπτης (4/6), κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τον Αλέξανδρο Μουκάνο.

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος, στην προσπάθειά του να ανφερθεί στα σχέδια του ηθοποιού και πρωταγωνιστή της σειράς «Το παιδί», έκανε ένα απρόσμενο λάθος που προκάλεσε αμηχανία στο πλατό.

«Να πάμε στο Θερινό Θέατρο Λαμπέτη. Όχι; Τίποτα. Άλλο. Μπορείτε να με βοηθήσετε; Γιατί μου δώσατε… Οκ», είπε απευθυνόμενος στο κοντρόλ, αφού φάνηκε μπερδεμένος από όσα διάβαζε.

Για λίγα δευτερόλεπτα υπήρξε σύγχυση στο στούντιο, με τον Αλέξανδρο Μουκάνο εμφανώς να δυσανασχετεί και την Τζένη Μελιτά να επιχειρεί να το «σώσει», λέγοντας: «Καλά, άλλο θα είναι. Άσ’ το», σχολίασε η παρουσιάστρια.

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος είπε: «Δεν καταλαβαίνω…», με τη συζήτηση να συνεχίζεται κανονικά για τα καλοκαιρινά σχέδια του ηθοποιού.