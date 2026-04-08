Τραμπ: «Δεν θα γίνει εμπλουτισμός ουρανίου - Συμφωνήσαμε σε πολλά» - Δασμούς σε όσους δίνουν όπλα στο Ιράν

Σε νέα ανάρτηση προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, κάνοντας λόγο για συνεργασία με τη χώρα της Μέσης Ανατολής.

Συγκεκριμένα, έγραψε στο Truth Social: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν στενά με το Ιράν, το οποίο έχουμε διαπιστώσει ότι έχει περάσει από αυτό που θα είναι μια πολύ παραγωγική αλλαγή καθεστώτος.

Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου και οι Ηνωμένες Πολιτείες, συνεργαζόμενες με το Ιράν, θα σκάψουν και θα απομακρύνουν όλη την βαθιά θαμμένη (Βομβαρδιστικά B-2) πυρηνική «σκόνη». Αυτή τη στιγμή βρίσκεται, και βρίσκεται, υπό πολύ αυστηρή δορυφορική επιτήρηση.

Διαβάστε επίσης: Νέα ανάρτηση Τραμπ: «Μεγάλη μέρα για την Παγκόσμια Ειρήνη - Θα είναι η Χρυσή Εποχή της Μέσης Ανατολής»

Τίποτα δεν έχει αγγιχτεί από την ημερομηνία της επίθεσης. Συζητάμε, και θα συζητάμε, για την άρση των δασμών και των κυρώσεων με το Ιράν. Πολλά από τα 15 σημεία έχουν ήδη συμφωνηθεί. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα.

Σε ανάρτηση λίγα λεπτά μετά, ο Αμερικανός πρόεδρος, προειδοποίησε για επιβολή δασμών, λέγοντας ότι: «Σε μια χώρα που προμηθεύει στρατιωτικά όπλα στο Ιράν θα επιβάλλονται αμέσως δασμοί 50% σε όλα τα αγαθά που πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν θα υπάρχουν εξαιρέσεις ή απαλλαγές.