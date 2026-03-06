Τραμπ: «Δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με Ιράν, εκτός αν παραδοθούν άνευ όρων»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Χ ότι «Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, εκτός αν υπάρξει παράδοση άνευ όρων».

Πρόσθεσε ακόμη ότι μετά από μια τέτοια εξέλιξη θα επιλεγεί μια «μεγάλη και αποδεκτή ηγεσία» και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τους συμμάχους τους, θα εργαστούν για να επαναφέρουν το Ιράν από το χείλος της καταστροφής.

«Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, εκτός αν υπάρξει παράδοση άνευ όρων. Μετά από αυτό, και μετά την επιλογή ενός ΜΕΓΑΛΟΥ και ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ηγέτη (ή ηγετών), εμείς -μαζί με πολλούς από τους υπέροχους και πολύ γενναίους συμμάχους και εταίρους μας- θα εργαστούμε ακούραστα για να επαναφέρουμε το Ιράν από το χείλος της καταστροφής, κάνοντάς το οικονομικά μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ», ανέφερε.

«Το Ιράν θα έχει ένα σπουδαίο μέλλον» πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Τραμπ | X/ @realDonaldTrump