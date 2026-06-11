Τραμπ: «Δεν θα υπάρξει σύγκρουση Τουρκίας - Ισραήλ. Όχι όσο είμαι πρόεδρος»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με το ενδεχόμενο σύγκρουσης μεταξύ της Τουρκίας και του Ισραήλ, υπογραμμίζοντας τη στενή προσωπική του σχέση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις πρόσφατες δηλώσεις του Ερντογάν κατά του Ισραήλ και το κατά πόσο υπάρχει πιθανότητα στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο χωρών, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει λάβει πληροφορίες που να υποδεικνύουν μια τέτοια εξέλιξη.

«Ο Ερντογάν είναι πολύ καλός φίλος μου και έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά μαζί. Τον συμπαθώ πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι γνωρίζει πως η συγκεκριμένη τοποθέτηση ενδέχεται να προκαλέσει αντιδράσεις στα μέσα ενημέρωσης. «Είναι εξαιρετικός ηγέτης και δυνατός άνθρωπος, πολύ δυνατός άνθρωπος», σημείωσε.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε, σύμφωνα με το sigmalive.com, ότι, εάν υπήρχαν ενδείξεις κλιμάκωσης μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, θα επικοινωνούσε προσωπικά με τον Τούρκο Πρόεδρο. «Αν το είχα ακούσει, θα τον έπαιρνα τηλέφωνο και θα βεβαιωνόμουν ότι όλα πάνε καλά», είπε.

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“Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail’i tehdit etmeyi sürdürüyor. Sizce İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma çıkma ihtimali var mı? Ayrıca Türkiye’ye F-35 satacak mısınız?”



TRUMP:

“Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Kendisini çok severim. Bunu… pic.twitter.com/KwB3sPCYSw — Yunus Paksoy (@yunuspaksoy) June 10, 2026

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν επίκειται σύγκρουση ανάμεσα στις δύο χώρες, συνδέοντας μάλιστα την εκτίμησή του με τη μεταξύ τους σχέση. «Δεν νομίζω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο με την Τουρκία· τουλάχιστον όχι όσο είμαι Πρόεδρος. Γιατί με σέβεται, και τον σέβομαι κι εγώ», δήλωσε.

Κλείνοντας, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι σχέσεις του με τον Ερντογάν παραμένουν ιδιαίτερα θετικές, υπογραμμίζοντας πως «υπάρχει καλή φιλία μεταξύ μας».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις σχέσεις Άγκυρας–Τελ Αβίβ να δοκιμάζονται από τις εξελίξεις στην περιοχή και τη ρητορική που αναπτύσσεται εκατέρωθεν.