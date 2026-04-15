Σε άλλη μια ανάρτηση με εικόνα, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία απεικονίζεται να αγκαλιάζεται με τον Ιησού, δύο ημέρες μετά την διαγραφή της ανάρτηση που προκάλεσε σάλο, καθώς φαινόταν να συγκρίνει τον εαυτό του με τον Χριστό.

Η εικόνα, που αναδημοσιεύθηκε στον λογαριασμό του στο Truth Social, δείχνει τον Τραμπ με κλειστά μάτια να ακουμπά μέτωπο με μέτωπο με τον Ιησού. Ο Τραμπ τοποθετείτε πίσω από μικρόφωνο, ενώ ευδιάκριτη είναι και η αμερικανική σημαία.

Η αρχική ανάρτηση έφερε τη λεζάντα: «Δεν ήμουν ποτέ πολύ θρησκευόμενος… αλλά μήπως με όλα αυτά τα σατανικά, δαιμονικά τέρατα που θυσιάζουν παιδιά να αποκαλύπτονται… ίσως ο Θεός να παίζει το χαρτί Τραμπ;»

Στην επαναδημοσίευση, ο Τραμπ πρόσθεσε ως σχόλιο: «Μπορεί να μην αρέσει στους τρελούς της ριζοσπαστικής Αριστεράς, αλλά εγώ το βρίσκω πολύ ωραίο!!!»

Ο Τραμπ, τις τελευταίες ημέρες, επικρίνει και επιτίθεται φραστικά στον πάπα Λέοντα, ο οποίος έχει ασκήσει σκληρή κριτική για τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο στο Ιράν.

Στην τελευταία του επίθεση χθες βράδυ προς τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, και πρώτο Αμερικανό πάπα, ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του είπε πως «κάποιος να ενημερώσει τον πάπα Λέοντα» για τις δολοφονίες διαδηλωτών από το Ιράν και ότι «το να έχει το Ιράν πυρηνική βόμβα είναι απολύτως απαράδεκτο».

Χθες βράδυ επίσης, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια, δήλωσε ότι ο πάπας έκανε λάθος που είπε ότι οι μαθητές του Χριστού «δεν είναι ποτέ στο πλευρό εκείνων που κάποτε κράδαιναν τα ξίφη και σήμερα ρίχνουν βόμβες» και ότι «είναι πολύ, πολύ σημαντικό για τον πάπα να είναι προσεκτικός όταν μιλάει για θέματα θεολογίας».

Ο Λέων δήλωσε, απαντώντας στις προηγούμενες επιθέσεις του Τραμπ, ότι «δεν φοβάται» την κυβέρνηση Τραμπ και θα συνεχίσει να μιλάει ανοιχτά. Σε μια δυναμική ομιλία τη Δευτέρα στο Αλγέρι, κατήγγειλε τις «νεοαποικιακές» παγκόσμιες δυνάμεις, οι οποίες, όπως είπε, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, χωρίς να ονοματίζει συγκεκριμένες χώρες.