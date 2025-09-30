Τραμπ: «Δίνω στη Χαμάς 3 με 4 μέρες να απαντήσει» - Κοντά στο «ναι» η παλαιστινιακή οργάνωση

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προ ολίγου δήλωσε ότι η Χαμάς έχει «τρεις με τέσσερις ημέρες» για να απαντήσει στο σχέδιό του των 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες με τον Νετανιάχου, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα δώσει στο Ισραήλ την «πλήρη υποστήριξή του να κάνει ό,τι θα έπρεπε να κάνει» εάν η Χαμάς απορρίψει τη συμφωνία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο σχετικά με το σχέδιο για αποκλιμάκωση, επιστροφή ομήρων και απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής, είπε: «απλώς περιμένουμε τη Χαμάς».

Χαμάς: Θετικό το κλίμα για το σχέδιο Τραμπ

Προσθέτει ότι «όλες οι αραβικές χώρες, οι μουσουλμανικές χώρες έχουν υπογράψει. Το Ισραήλ έχει υπογράψει». Αν η Χαμάς δεν υπογράψει τη συμφωνία, ο Τραμπ λέει ότι «θα είναι ένα πολύ θλιβερό τέλος».

Ερωτηθείς ποια θα μπορούσε να είναι η αντίδραση του Ισραήλ εάν η Χαμάς απορρίψει τη συμφωνία, ο Τραμπ λέει ότι θα αφήσει το Ισραήλ «να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει, και θα μπορούσε να το κάνει αρκετά εύκολα». Αν και δεν δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Από την άλλη, η ΕΡΤ μεταφέρει πως η Χαμάς τείνει προς αποδοχή του σχεδίου εκεχειρίας, ενώ η οριστική απάντησή τους θα δοθεί στους μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ την Τετάρτη (01/10).

Το σχέδιο, το οποίο παρουσίασε ο Τραμπ μαζί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στον Λευκό Οίκο, είναι μια πρόταση 20 σημείων η οποία, εάν συμφωνηθεί, προβλέπει:

ταχεία κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

του πυρός στη Γάζα απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων και ορισμένων Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ

όλων των εναπομεινάντων ομήρων και ορισμένων Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ αυξημένη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας

έλεγχο της περιοχής σε μια προσωρινή διοίκηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών υπό την επίβλεψη ενός διεθνούς «Συμβουλίου Ειρήνης» υπό την προεδρία του Τραμπ, στο οποίο θα συμμετάσχει και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ.