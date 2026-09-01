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Τραμπ: «Έχω αποκλείσει τη χρήση πυρηνικών όπλων στο Ιράν, δεν υπάρχει λόγος»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε «ηλίθια» την ερώτηση που του έγινε για το αν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά κατά του Ιράν.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ
Ο Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ | Getty
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε χθες Δευτέρα το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων εναντίον του Ιράν, χαρακτηρίζοντας παράλληλα «ηλίθια» την ερώτηση που του απηύθυνε δημοσιογράφος στον Λευκό Οίκο.

«Έχετε αποκλείσει τη χρήση πυρηνικού όπλου εναντίον του Ιράν;» ήταν η ερώτηση της δημοσιογράφου προς τον Τραμπ.

«Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά η απάντηση είναι: ναι. Δεν υπάρχει λόγος για αυτό… Τι ηλίθια ερώτηση είναι αυτή… Έχουν υποστεί (σ.σ. οι Ιρανοί) ολοκληρωτική ήττα σε στρατιωτικό επίπεδο και τώρα θα επέλεγα να χρησιμοποιήσω πυρηνικό όπλο εναντίον τους; Τι ηλίθια ερώτηση!», απάντησε ο αμερικανός πρόεδρος.

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