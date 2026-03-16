Τραμπ: «Έχω το απόλυτο δικαίωμα να επαναφέρω τους τελωνειακούς δασμούς και θα το κάνω»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε νέα ανάρτηση του στο Truth Social τα ξημερώματα δήλωσε ότι έχει το «απόλυτο δικαίωμα» να θέσει ξανά σε εφαρμογή τους τελωνειακούς δασμούς του, μέρος των οποίων ακυρώθηκε μετά από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

«Έχω το απόλυτο δικαίωμα να χρεώνω (τελωνειακούς) δασμούς με άλλη μορφή κι έχω ήδη αρχίσει να το κάνω», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος, προφανώς αναφερόμενος στις «έρευνες» για εμπορικά ζητήματα που έχει αρχίσει να διενεργεί η κυβέρνησή του και καθώς έχει προχωρήσει στην επιβολή γενικού τελωνειακού δασμού 10% με εκτελεστικό διάταγμα.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι άρχισε να διενεργεί σειρά ερευνών για εμπορικά ζητήματα, για να εντοπίσει ενδεχόμενες παραλείψεις στον αγώνα εναντίον της καταναγκαστικής εργασίας που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την επιβολή νέων τελωνειακών δασμών σε βάρος 60 κρατών, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κίνας και της Ιαπωνίας.

Η δήλωση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται μερικές ώρες, αφού το Πεκίνο πίεσε τις ΗΠΑ να «διορθώσουν αμέσως τις εσφαλμένες ενέργειές (τους)» αναφορικά με το εμπόριο, ενώ πραγματοποιείται νέος γύρος διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δυο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη.

Οι έρευνες αυτές είναι ενέργεια «εντελώς μονομερής», «αυθαίρετη» και «μεροληπτική», αποκαλύπτουν πως ασκείται πολιτική «προστατευτισμού», τόνισε το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας.

Αξιωματούχοι των δυο πλευρών πραγματοποίησαν συνάντηση το Σαββατοκύριακο στο Παρίσι για να προσπαθήσουν να επιλύσουν διμερείς διενέξεις για το εμπόριο που πυροδότησαν το 2025 πικρή σύγκρουση, προτού συμφωνηθεί ανακωχή τον Οκτώβριο.