Τραμπ: «Είναι χάσιμο χρόνου η χερσαία επίθεση στο Ιράν - Θέλουμε να έχουν έναν καλό ηγέτη»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο NBC News ότι μια χερσαία εισβολή στο Ιράν θα ήταν «σπατάλη», αλλά ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον θα έχει κύριο λόγο στην επιλογή της ηγεσίας της χώρας στη συνέχεια.
«Είναι χάσιμο χρόνου», είπε για τους ιρανικούς ισχυρισμούς ότι σχεδιάζεται μια αμερικανοϊσραηλινή εισβολή. «Έχουν χάσει τα πάντα. Έχασαν το ναυτικό τους. Έχασαν όλα όσα μπορούσαν να χάσουν», πρόσθεσε.
Παράλληλα, δήλωσε στο δίκτυο ότι «θέλουμε να μπούμε και να καθαρίσουμε τα πάντα», την ώρα που το Ιράν επιλέγει έναν νέο ηγέτη.
«Δεν θέλουμε κάποιον που θα ανοικοδομήσει σε μια περίοδο 10 ετών» είπε. «Θέλουμε να έχουν έναν καλό ηγέτη. Έχουμε μερικούς ανθρώπους που πιστεύω ότι θα έκαναν καλή δουλειά», συνέχισε.
Ο Τραμπ δεν κατονόμασε ποιους σκέφτεται, σύμφωνα με το δίκτυο, αλλά ξεκαθάρισε ότι έχουν αρχίσει οι προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι δεν θα σκοτωθούν στον πόλεμο. «Τους προσέχουμε, ναι» ανέφερε χαρακτηριστικά.
