Τραμπ: «Είτε μία καλή συμφωνία με Ιράν είτε εύκολη στρατιωτική νίκη σε 2-3 εβδομάδες»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σε περίπτωση γενικευμένης σύγκρουσης με το Ιράν, οι αμερικανικές δυνάμεις θα χρειάζονταν μόλις δύο έως τρεις εβδομάδες για να ολοκληρώσουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις και να επιτύχουν τους στόχους τους.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ένα μεγάλο μέρος της απαραίτητης προετοιμασίας έχει ήδη συντελεστεί. «Έχουμε ήδη εξουδετερώσει μεγάλο μέρος όσων έπρεπε να γίνουν· πιθανότατα χρειαζόμαστε άλλες δύο εβδομάδες, ίσως τρεις», σημείωσε, προσθέτοντας με έμφαση: «Είτε θα καταλήξουμε στη σωστή συμφωνία, είτε θα νικήσουμε πολύ εύκολα από στρατιωτικής άποψης».

Ο Τραμπ επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι «αυτοί οι τρελοί δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», υπογραμμίζοντας ότι η κατάσχεση του αποθέματος υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι οποιασδήποτε μελλοντικής διπλωματικής διευθέτησης.

Ωστόσο, σε μια τοποθέτηση που ενδέχεται να προκαλέσει συζητήσεις στην Ιερουσαλήμ, ο Τραμπ υποβάθμισε τη σημασία των βαλλιστικών πυραύλων και της χρηματοδότησης των τρομοκρατικών οργανώσεων-πληρεξουσίων (proxies) του Ιράν, δύο ζητήματα που το Ισραήλ θεωρεί υπαρξιακές απειλές. Αν και χαρακτήρισε τους πυραύλους «κακό πράγμα» που πρέπει να περιοριστεί, επέμεινε ότι η απόλυτη προτεραιότητα είναι ο έλεγχος του πυρηνικού προγράμματος.

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ απέφυγαν σκόπιμα να πλήξουν με σφοδρότητα τις τακτικές ένοπλες δυνάμεις. «Δεν επιδιώκουμε να αποδεκατίσουμε τον στρατό», εξήγησε. «Σκόπιμα δεν τους έχουμε πλήξει πολύ, γιατί πιστεύουμε ότι στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο μετριοπαθείς».

«Νέα επίθεση του Τραμπ κατά του πάπα Λέοντα»

O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σήμερα νέα επίθεση κατά του πάπα Λέοντα ΙΔ΄, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica.

«Ο πάπας θέτει σε κίνδυνο πολλούς Καθολικούς και πολλούς ανθρώπους. Προτιμά να αναφέρεται στο ότι είναι αποδεκτό να διαθέτει, το Ιράν, πυρηνικά όπλα. Δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι καλό», δήλωσε Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο Salem News, σύμφωνα με την La Repubblica.

Trump:



I think the Pope is endangering a lot of Catholics and a lot of people.



He thinks it’s just fine for Iran to have a nuclear weapon. pic.twitter.com/45Q4cfsAJm — Clash Report (@clashreport) May 5, 2026

Υπενθυμίζεται ότι μεθαύριο, Πέμπτη (7/5), ο Αμερικανός υπουργός Eξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στο Βατικανό για να συναντηθεί με τον ποντίφικα και τον πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν - ένα ταξίδι το οποίο, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, προγραμματίσθηκε με στόχο να μπορέσει να γεφυρωθεί το χάσμα που δημιουργήθηκε πρόσφατα ανάμεσα στην κυβέρνηση της Ουάσιγκτον και στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.