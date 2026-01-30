Τραμπ: «Ελπίζω πως δεν θα χρειαστεί να διατάξω επίθεση στο Ιράν»

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε - για ακόμη μια φορά - χθες Πέμπτη το βράδυ πως «ελπίζει πως δεν θα χρειαστεί» να διατάξει πλήγματα στο Ιράν, όπου οι ΗΠΑ επισείουν το τελευταίο διάστημα την απειλή στρατιωτικής επέμβασης.
«Είμαστε δυνατοί. Είμαστε δυνατοί οικονομικά. Είμαστε δυνατοί στρατιωτικά (...) Και τώρα έχουμε μια (σ.σ. αεροναυτική) δύναμη που κατευθύνεται σε αυτή τη χώρα που τη λένε Ιράν. Κι ελπίζω πως δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δύναμη», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στον Τύπο στην Ουάσιγκτον.
Το Ιράν θα απαντήσει «αμέσως» σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση, δήλωσε χθες νωρίτερα ο εκπρόσωπος του στρατού, υπενθυμίζοντας ότι «πολλές» αμερικανικές βάσεις στην περιοχή βρίσκονται εντός του βεληνεκούς των ιρανικών πυραύλων.
«Θα υπάρξει αμέσως αποφασιστική απάντηση», προειδοποίησε ο ταξίαρχος Μοχαμάντ Ακραμινιά, κάνοντας λόγο για τα «σοβαρά τρωτά σημεία» των αμερικανικών αεροπλανοφόρων, λίγες ημέρες αφού κατέπλευσε στην περιοχή, στα ανοιχτά του Ιράν, το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν».
- Ένταση μεταξύ Αναστασοπούλου και Πορτοσάλτε: «Να τους καλέσεις στις εκπομπές σου και να τους ρωτήσεις, όχι εδώ»
- Συγκινεί ο Σάκης Αρναούτογλου: Το «ευχαριστώ» και η παράκληση στη μνήμη της μητέρας του
- Μηνυτήρια αναφορά για την τραγωδία στη «Βιολάντα»: Έρευνα για ευθύνες κράτους, και ιδιωτών
- Πώς θα γίνει η υποδοχή των επτά σορών από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στο «Μακεδονία» - Η πομπή στην Τούμπα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.