Αντιδράσεις μετά τις δηλώσεις Τραμπ για Άλεξ Πρέτι: «Δεν έπρεπε να κουβαλάει όπλο»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Άλεξ Πρέτι, ο άνδρας που πυροβολήθηκε θανάσιμα από ομοσπονδιακό πράκτορα κατά τη διάρκεια μιας αντιπαράθεσης στη Μινεάπολη, δεν έπρεπε να φέρει όπλο ή γεμάτα γεμιστήρες, σχόλια που τον έφεραν σε αντίθεση με ομάδες για τα δικαιώματα των όπλων και ορισμένους Ρεπουμπλικάνους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Πρέτι, κατείχε νόμιμα το όπλο του. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ερωτηθείς αν συμφωνεί με αξιωματούχους της κυβέρνησης που περιέγραψαν τον Πρέτι ως εγχώριο τρομοκράτη, ο Τραμπ είπε: «Δεν το έχω ακούσει αυτό, αλλά σίγουρα δεν έπρεπε να φέρει όπλο».

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους σε εστιατόριο στην Αϊόβα, πρόσθεσε αργότερα: «Είχε όπλο. Δεν μου αρέσει αυτό. Είχε δύο γεμάτα γεμιστήρες. Αυτά είναι πολλά άσχημα πράγματα. Και παρά ταύτα, θα έλεγα ότι αυτό είναι... πολύ ατυχές».

Ο Πρέτι, κάτοχος άδειας οπλοκατοχής, σκοτώθηκε το Σάββατο από ομοσπονδιακούς πράκτορες κατά τη διάρκεια επιχείρησης επιβολής της μετανάστευσης στη Μινεάπολη. Η ένοπλη επίθεση προκάλεσε ευρεία κριτική και προκάλεσε αναδιοργάνωση της ηγεσίας με εντολή του Λευκού Οίκου.

Ομάδες για τα δικαιώματα των όπλων, συμπεριλαμβανομένης της επιρροής Εθνικής Ένωσης Όπλων και των Ιδιοκτητών Όπλων της Αμερικής, δήλωσαν ότι ο Πρέτι έφερε νόμιμα κρυμμένο όπλο. Βίντεο από αυτόπτη μάρτυρα της δολοφονίας του Πρέτι κοινοποιήθηκε ευρέως, δείχνοντας ότι δεν άγγιξε ποτέ το όπλο του πριν πυροβοληθεί και αντικρούοντας τους αρχικούς ισχυρισμούς ορισμένων αξιωματούχων του Τραμπ ότι αποτελούσε απειλή για τις αρχές επιβολής του νόμου.