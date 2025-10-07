Τραμπ για Γάζα: «Πιθανότητα για ειρήνη στη Μέση Ανατολή - Θα διασφαλίσουμε να την τηρήσουν όλοι»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνι στο Λευκό Οίκο δήλωσε μεταξύ άλλων ότι θεωρεί πιθανό τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ και τη Χαμάς για να τερματίσουν τον πόλεμο στη Γάζα. Πιστεύω ότι υπάρχει πιθανότητα να επιτύχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Στη συνέχεια έκανε λόγο για την αποδοχή του σχεδίου του από τις υπόλοιπες χώρες λέγοντας: «Η ομάδα μας βρίσκεται εκεί τώρα. Κυριολεκτικά, όλες οι χώρες του κόσμου έχουν υποστηρίξει το σχέδιο. Υπάρχει πραγματική πιθανότητα να καταφέρουμε κάτι».

Ο Κάρνι δήλωσε ότι «σε αυτή την επίσημη ημέρα μνήμης» ο Καναδάς «στηρίζει πλήρως» τις προσπάθειες του Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε τι εγγυήσεις μπορεί να δώσει ότι το Ισραήλ δεν θα ξαναρχίσει την επίθεσή του στη Γάζα μετά την απελευθέρωση των ομήρων.

Απάντησε: « Έχουμε μεγάλη δύναμη και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα τηρήσουν τη συμφωνία».

Οι διαπραγματευτές του Τραμπ αναχωρούν για Αίγυπτο

Παράλληλα, οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ (Steve Witkoff) και Τζάρεντ Κούσνερ (Jared Kushner) αναχωρούν σήμερα (07/10) για την Αίγυπτο και να φτάσουν την Τετάρτη, εν μέσω συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και για ένα ευρύτερο τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Υπενθυμίζεται Γουίτκοφ και Κούσνερ διαπραγματευτές του Ισραήλ και της Χαμάς προχώρησαν στις διαπραγματεύσεις μετά την υπό όρους αποδοχή από τη Χαμάς μέρους της ειρηνευτικής πρότασης 20 σημείων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε τη Δευτέρα στον Γουίτκοφ και τον γαμπρό του ως «ομάδα Α+» και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του ότι θα επιτευχθεί συμφωνία.

Μία από τις πηγές του CNN, ανέφερε ότι ο στόχος είναι να επιτευχθεί συμφωνία αυτή την εβδομάδα, αλλά δεν είναι σαφές αν αυτό θα είναι εφικτό.

Με πληροφορίες από CNN και Sky News