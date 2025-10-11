Τραμπ για Γάζα: «Θα κρατήσει η κατάπαυση του πυρός – Κουράστηκαν να πολεμούν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι η κατάπαυση του πυρός η οποία τέθηκε σε ισχύ νωρίτερα χθες Παρασκευή στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς «θα κρατήσει».
«Νομίζω ότι θα κρατήσει, ναι. Έχουν όλοι τους κουραστεί να πολεμούν», είπε ο αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, επαναλαμβάνοντας πως έχει την πρόθεση να ταξιδέψει το σαββατοκύριακο στο Ισραήλ, όπου έχει προσκληθεί να απευθύνει ομιλία στην Κνέσετ – το κοινοβούλιο –, καθώς και στην Αίγυπτο.
Είπε ακόμη πως σχεδιάζει να συναντηθεί με «πολυάριθμους ηγέτες» στην Αίγυπτο μεθαύριο Δευτέρα, για να συζητήσουν σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας, θυλάκου που έχει υποστεί καταστροφή πελώριων διαστάσεων έπειτα από δυο χρόνια πολέμου. Σημείωσε πως η συνάντηση πιθανόν θα γίνει στο Κάιρο.
Ο αμερικανός πρόεδρος προεξόφλησε εξάλλου πως η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας θα οδηγήσει σε ευρύτερη ειρήνευση στη Μέση Ανατολή.
«Έχουμε αυτή τη στιγμή μερικά μικρά θερμά σημεία, όμως είναι πολύ μικρά... Θα είναι πολύ εύκολο να τα σβήσουμε. Αυτές οι φωτιές θα σβήσουν πολύ γρήγορα», υποσχέθηκε.
