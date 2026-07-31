Τραμπ για Ισραήλ: «Είναι πολύ ικανοποιημένοι από τη συμφωνία με τη Χαμάς»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε απόψε ότι το Ισραήλ είναι «πολύ ικανοποιημένο» από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Έχουμε μια συμφωνία με το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι πολύ ικανοποιημένο. Το Ισραήλ μας βοήθησε και υπήρξε πολύ συνεργάσιμο από αυτήν την άποψη», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στην προεδρική εξοχική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία με τη Χαμάς «μεγάλο βήμα για τη Μέση Ανατολή».

«Φοβικός» ο Τραμπ στο να δώσει την πατέντα των Patriot στην Ουκρανία

Οι ΗΠΑ θα πρέπει «να προσέξουν πολύ» πριν δώσουν την έγκρισή τους στην Ουκρανία να κατασκευάζει πυραύλους για τα αμερικανικά αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που συναντήθηκε πρόσφατα με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ζητά να δοθεί η άδεια στο Κίεβο να κατασκευάζει τέτοιους πυραύλους.

«Δίνετε μια τέτοια τεχνολογία και, κάποια μέρα, μπορεί να στραφούν εναντίον σας» είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου, που ήταν ανοιχτό για τους δημοσιογράφους, στην εξοχική κατοικία των Αμερικανών προέδρων, στο Καμπ Ντέιβιντ.

«Δεν νομίζω ότι θα συμβεί ποτέ αυτό», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι δεν έχει συμφωνήσει κάτι τέτοιο με το Κίεβο.