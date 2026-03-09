Τραμπ για Μοτζάμπα Χαμενεΐ: «Δεν είμαι ευχαριστημένος με τη νέα ηγεσία του Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε για τη νέα ηγεσία του Ιράν εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του.

Υπενθυμίζεται ότι, εχθές επιβεβαιώθηκαν τα σενάρια ημερών και ο γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έγινε ο νέος διάδοχος.

Επιλέχθηκε από μια ομάδα 88 Ιρανών κληρικών, γνωστή ως Συνέλευση Εμπειρογνωμόνων, την Κυριακή. Ο πατέρας και η σύζυγός του σκοτώθηκαν σε αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στην Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα, ενώ και ο ίδιος ήταν στόχος των Αμερικανών.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή στον παρουσιαστή της εκπομπής «Fox and Friends», Μπράιαν Κιλμίντ, «Δεν είμαι ευχαριστημένος» μετά την ανακοίνωση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως ανώτατου ηγέτη.

Τους μήνες πριν από τις κοινές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, ο Τραμπ ενθάρρυνε τις αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες για την ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος. Μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, ο Τραμπ είπε στον ιρανικό λαό ότι «η ώρα της ελευθερίας σας είναι κοντά», προτρέποντάς τους να ξεσηκωθούν και να επαναστατήσουν ενάντια στην τρέχουσα κυβέρνηση.

Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα πρέπει να εγκρίνει τον νέο ηγέτη της χώρας, αφού δεσμεύτηκε να διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων του Ιράν θα διαλυθεί οριστικά.

«Σπαταλούν τον χρόνο τους. Ο γιος του Χαμενεΐ είναι ελαφρύς. Πρέπει να συμμετάσχω στον διορισμό, όπως με την Ντέλσι Ροντρίγκεζ στη Βενεζουέλα», δήλωσε ο πρόεδρος στο Axios την Πέμπτη.

«Ο γιος του Χαμενεΐ είναι απαράδεκτος για μένα. Θέλουμε κάποιον που θα φέρει αρμονία και ειρήνη στο Ιράν», πρόσθεσε αργότερα.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ συνδέεται στενά με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και θα έπαιζε σημαντικό ρόλο σε οποιοδήποτε από τα σχέδια του Ιράν για αντίποινα κατά της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ.