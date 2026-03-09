Τραμπ για το πότε θα λήξει ο πόλεμος με το Ιράν: «Θα πάρω την απόφαση αμοιβαία με τον Νετανιάχου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες (08/03) ότι την απόφαση για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, θα την πάρει «αμοιβαία» με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου καθώς μπαίνουμε στη δέκατη μέρα του πολέμου στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στους Times of Israel τηλεφωνικά, ο κ. Τραμπ τόνισε πως ο κ. Νετανιάχου θα έχει λόγο όσον αφορά την επίλυση της σύγκρουσης, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Διαβάστε επίσης: Axios: ΗΠΑ-Ισραήλ συζήτησαν την αποστολή ειδικών στο Ιράν για το ουράνιο

«Νομίζω ότι είναι αμοιβαίο... λιγάκι. Μιλάμε. Θα λάβω απόφαση τη σωστή στιγμή, αλλά όλα θα ληφθούν υπόψη», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο νέος ηγέτης του Ιράν

Στο μεταξύ, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, (Mojtaba Khamenei ) δεύτερος γιος του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ορίστηκε ως ο νέος ηγέτης του Ιράν, σύμφωνα με αναφορές κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θα διαδεχθεί τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ως ο επόμενος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν την Κυριακή τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ορκίστηκαν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα πίστη στον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχεται τον πατέρα του.

Tο σώμα των Φρουρών της Επανάστασης «υποστηρίζει την επιλογή του τιμημένου Συμβουλίου των Ειδικών (και) είναι έτοιμο να επιδείξει απόλυτη υπακοή και να θυσιαστεί για να εκπληρώσει τις θείες εντολές» του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του.