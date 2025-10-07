Τραμπ για προμήθεια «τόμαχοκ» στην Ουκρανία: «Δεν θέλω να κλιμακωθεί ο πόλεμος»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα πως θα ήθελε να είναι ενήμερος συγκεκριμένα για το πώς η Ουκρανία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει πυραύλους κρουζ τύπου Τόμαχοκ προτού δώσει οριστικό πράσινο φως στο Πεντάγωνο να τους προμηθεύσει στις δυνάμεις του Κιέβου, επειδή δεν θέλει να «κλιμακωθεί» ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της χώρας αυτής.
Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ζητήσει από την Ουάσιγκτον να πουλήσει Τόμαχοκ σε ευρωπαϊκά κράτη, ώστε αυτά κατόπιν να τους διαθέσουν στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του.
Τα όπλα του τύπου έχουν δραστικό βεληνεκές τουλάχιστον 2.500 χιλιομέτρων, κάτι που σημαίνει ότι η Μόσχα θα βρισκόταν εντός εμβέλειας αν τα αποκτούσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου.
Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε προχθές Κυριακή πως εάν η Ουάσιγκτον προμήθευε πυραύλους Τόμαχοκ στην Ουκρανία, ώστε να προχωρήσει σε πλήγματα βαθιά στην επικράτεια της χώρας του, οι ρωσοαμερικανικές σχέσεις θα καταστρέφονταν.
Ερωτηθείς από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο αν έχει αποφασίσει σχετικά με την προμήθεια τέτοιων πυραύλων στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος δεν το απέκλεισε, είπε πως έχει «περίπου» λάβει «απόφαση» για το ζήτημα.
«Νομίζω πως θα ήθελα να ξέρω τι θα κάνουν με αυτούς. Πού θα τους στείλουν; Υποθέτω πως θα έπρεπε να θέσω αυτό το ερώτημα. Θα έθετα μερικά ερωτήματα. Δεν επιδιώκω να κλιμακωθεί αυτός ο πόλεμος», είπε.
Δεν υπήρξε απάντηση άμεσα από τη ρωσική ούτε από την ουκρανική προεδρία όταν το πρακτορείο ειδήσεων Reuters τους ζήτησε σχόλιο για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
