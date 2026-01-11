Τραμπ: «Η Βενεζουέλα έχει ξεκινήσει τη διαδικασία απελευθέρωσης των πολιτικών της κρατουμένων»

Την αρχή της διαδικασίας απελευθέρωσης πολιτικών κρατουμένων της Βενεζουέλας και μάλιστα «σε μεγάλη κλίμακα» επιβεβαίωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο, (10/01) σε δήλωση του, αποδίδοντας την εξέλιξη στην αμερικανική παρέμβαση που ακολούθησε τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη χώρα την περασμένη εβδομάδα.
«Η Βενεζουέλα έχει ξεκινήσει τη διαδικασία απελευθέρωσης των πολιτικών της κρατουμένων, και μάλιστα σε μεγάλη κλίμακα», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, προσθέτοντας: «Ευχαριστώ! Ελπίζω αυτοί οι κρατούμενοι να θυμούνται πόσο τυχεροί στάθηκαν που οι ΗΠΑ παρενέβησαν και έκαναν αυτό που έπρεπε να γίνει».
Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε όσους απελευθερώνονται: «ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΑΣΟΥΝ ΠΟΤΕ! Αν το ξεχάσουν, δεν θα είναι καλό γι’ αυτούς».
- Φόνος «από οίκτο» - Η υπόθεση του Ματθαίου Μονσελά που δίχασε κοινωνία και Δικαιοσύνη
- To follow της Ελένης Μενεγάκη σε... αντίπαλο που σχολιάστηκε μετά το unfollow στον Κουτσογιαννόπουλο
- Τραγωδία στην Κολομβία: Νεκρός γνωστός τραγουδιστής σε συντριβή αεροσκάφους - 5 ακόμα θύματα
- Argentina: Το μαγαζί που ανέστησε μία άγνωστη αλλά πανέμορφη πλατεία του κέντρου της Αθήνας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.