Τραμπ: «Η Βενεζουέλα έχει ξεκινήσει τη διαδικασία απελευθέρωσης των πολιτικών της κρατουμένων»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως έχει ξεκινήσει η διαδικασία απελευθέρωσης πολιτικών κρατουμένων της Βενεζουέλας και μάλιστα «σε μεγάλη κλίμακα».

Την αρχή της διαδικασίας απελευθέρωσης πολιτικών κρατουμένων της Βενεζουέλας και μάλιστα «σε μεγάλη κλίμακα» επιβεβαίωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο, (10/01) σε δήλωση του, αποδίδοντας την εξέλιξη στην αμερικανική παρέμβαση που ακολούθησε τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη χώρα την περασμένη εβδομάδα.

«Η Βενεζουέλα έχει ξεκινήσει τη διαδικασία απελευθέρωσης των πολιτικών της κρατουμένων, και μάλιστα σε μεγάλη κλίμακα», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, προσθέτοντας: «Ευχαριστώ! Ελπίζω αυτοί οι κρατούμενοι να θυμούνται πόσο τυχεροί στάθηκαν που οι ΗΠΑ παρενέβησαν και έκαναν αυτό που έπρεπε να γίνει».

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε όσους απελευθερώνονται: «ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΑΣΟΥΝ ΠΟΤΕ! Αν το ξεχάσουν, δεν θα είναι καλό γι’ αυτούς».

 

