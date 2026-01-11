Τραμπ: «Η Βενεζουέλα έχει ξεκινήσει τη διαδικασία απελευθέρωσης των πολιτικών της κρατουμένων»

Την αρχή της διαδικασίας απελευθέρωσης πολιτικών κρατουμένων της Βενεζουέλας και μάλιστα «σε μεγάλη κλίμακα» επιβεβαίωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο, (10/01) σε δήλωση του, αποδίδοντας την εξέλιξη στην αμερικανική παρέμβαση που ακολούθησε τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη χώρα την περασμένη εβδομάδα.

«Η Βενεζουέλα έχει ξεκινήσει τη διαδικασία απελευθέρωσης των πολιτικών της κρατουμένων, και μάλιστα σε μεγάλη κλίμακα», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, προσθέτοντας: «Ευχαριστώ! Ελπίζω αυτοί οι κρατούμενοι να θυμούνται πόσο τυχεροί στάθηκαν που οι ΗΠΑ παρενέβησαν και έκαναν αυτό που έπρεπε να γίνει».

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε όσους απελευθερώνονται: «ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΑΣΟΥΝ ΠΟΤΕ! Αν το ξεχάσουν, δεν θα είναι καλό γι’ αυτούς».

Venezuela has started the process, in a BIG WAY, of releasing their political prisoners.



Thank you! I hope those prisoners will remember how lucky they got that the USA came along and did what had to be done.



