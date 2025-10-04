Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τα μεσάνυχτα Παρασκευής προς Σάββατο ότι το Ισραήλ πρέπει να «σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας» και τόνισε ότι πιστεύει ότι η «Χαμάς είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη» μετά την απάντηση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς της Γάζας, ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους γρήγορα και με ασφάλεια», τόνισε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social περίπου στις 00:15 Σάββατο, ώρα Ελλάδας,

Πρόσθεσε ότι «βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις για να επεξεργαστούμε λεπτομέρειες».

Πλέον βρισκόμαστε εν αναμονή της on camera δήλωσης που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η οποία πιθανόν να περιλαμβάνει και περισσότερα στοιχεία σχετικά με το πώς υποδέχθηκε ο ίδιος τη δήλωση της Χαμάς ενώ, αξίζει να σημειωθεί, πως μέχρι και αυτή την ώρα δεν υπάρχει η παραμικρή αντίδραση από την πλευρά του Ισραήλ.

Νωρίτερα χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει νέο τελεσίγραφο στη Χαμάς, χαρακτηρίζοντας την οργάνωση «αδίστακτη» και υπενθυμίζοντας τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.



Ο Αμερικανός πρόεδρος έθεσε τελική προθεσμία -την Κυριακή στις 18:00 ώρα Ουάσινγκτον- για να γίνει αποδεκτή πρόταση ειρήνης που, όπως είπε, έχουν υπογράψει ισχυρές χώρες της περιοχής και το Ισραήλ. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, εάν δεν υπάρξει συμφωνία, «θα ξεσπάσει κόλαση» κατά της Χαμάς.



Συγκεκριμένα, ο Τραμπ σε ανάρτησή του περιέγραψε τη Χαμάς ως «αδίστακτη και βίαιη απειλή» στη Μέση Ανατολή. Όπως είπε το αποκορύφωμα ήταν η «σφαγή της 7ης Οκτωβρίου», ενώ, ανέφερε ότι ως αντίποινα έχουν σκοτωθεί πάνω από 25.000 μαχητές της οργάνωσης και ότι οι υπόλοιποι «βρίσκονται περικυκλωμένοι και στρατιωτικά παγιδευμένοι», περιμένοντας την εντολή του να εξαλειφθούν.



Επιπλέον, απευθύνθηκε στους αμάχους της Λωρίδας της Γάζας, ζητώντας από «όλους τους αθώους Παλαιστινίους» να εγκαταλείψουν άμεσα περιοχές που, κατά την εκτίμησή του, διατρέχουν πολύ μεγάλο κίνδυνο ζωής και να μεταβούν σε ασφαλέστερα τμήματα, υπογραμμίζοντας ότι «όλοι θα φροντιστούν καλά από όσους ετοιμάζονται να βοηθήσουν».

Αίγυπτος: «Θετική εξέλιξη» η απάντηση της Χαμάς

Το Κάιρο ανακοίνωσε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου ότι ελπίζει ότι η «θετική εξέλιξη» μετά την αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας θα οδηγήσει όλα τα μέρη στην εφαρμογή του σχεδίου αυτού του προέδρου των ΗΠΑ.

Στην ανακοίνωσή του το αιγυπτιακό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τις αραβικές χώρες, τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές χώρες για την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα.