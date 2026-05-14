Τραμπ: «Η Κίνα δεν θα στείλει όπλα στο Ιράν» - Αποκαλύψεις για τις συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε πως «Η Κίνα δεν θα στείλει άλλα όπλα στο Ιράν», κάτι που φέρεται να συμφωνήθηκε κατά τις συνομιλίες που είχε με τον Σι Τζινπίνγκ.

Χαρακτηριστικά ο Τραμπ ανέφερε σχετικά με το ζήτημα της υποστήριξης του Ιράν από την Κίνα:

«Το συζητήσαμε. Δηλαδή, όταν λες "υποστήριξη", δεν κάνουν πόλεμο μαζί μας ή κάτι τέτοιο. Είπε (σ.σ. ο Σι) ότι δεν πρόκειται να δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό.

Αυτή είναι μια σημαντική δήλωση. Αλλά ταυτόχρονα είπε ότι αγοράζουν μεγάλο μέρος του πετρελαίου τους εκεί και θα ήθελαν να συνεχίσουν να το κάνουν αυτό».

Νωρίτερα σήμερα, ο Κινέζος πρόεδρος Σι, ξεκινώντας την ομιλία του, καλωσόρισε θερμά τον Πρόεδρο Τραμπ και την αμερικανική αντιπροσωπεία εκ μέρους της κινεζικής κυβέρνησης και του κινεζικού λαού.

HANNITY: Did you discuss China's support for Iran with Xi?



TRUMP: We discussed it. Uhhhh. I mean, when you say 'support,' they're not fighting a war with us or anything. He said he's not gonna give military equipment. That's a big statement. But at the same time he said they buy… pic.twitter.com/Lq677uoCfG — Aaron Rupar (@atrupar) May 14, 2026

Αποκαλώντας την «ιστορική επίσκεψη», ο Σι είπε ότι τα δόγματα για τη «μεγάλη αναζωογόνηση του κινεζικού έθνους» και του «MAGA» (σ.σ. Make America Great Again) μπορούν να πάνε χέρι-χέρι.

Σι - Τραμπ: Έπεται επίσκεψη στον Λευκό Οίκο

«Οι σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ είναι οι πιο σημαντικές διμερείς σχέσεις στον κόσμο, δήλωσε ο Σι, κλείνοντας την ομιλία του με μια πρόποση για την ανάπτυξη και το μέλλον των δύο χωρών.

Ο Ρεπουμπλικάνος πήρε ακόλουθα τον λόγο, λέγοντας ότι έλαβε μια «μεγαλοπρεπή υποδοχή που δεν μοιάζει με καμία άλλη». Τόνισε ότι αυτός και ο Σι είχαν παραγωγικές συζητήσεις νωρίτερα σήμερα, με μια «πολύτιμη» ευκαιρία να συζητήσουν πολλά πράγματα.

Ο Τραμπ έκλεισε την ομιλία του προσκαλώντας τον Σι και τη σύζυγό του, Πενγκ Λιγιουάν, να επισκεφθούν τον Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου.