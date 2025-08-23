Τραμπ: «Λιγότεροι από 20 Ισραηλινοί όμηροι είναι ακόμα ζωντανοί»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Οβάλ Γραφείο την Παρασκευή ότι λιγότεροι από 20 όμηροι που κρατούνται από τρομοκρατικές οργανώσεις στη Γάζα είναι ακόμα ζωντανοί, προκαλώντας απελπισία στις οικογένειες των απαχθέντων και διάψευση από τον υπεύθυνο του Ισραήλ για το θέμα των ομήρων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ απέδωσε στον εαυτό του τα εύσημα για την απελευθέρωση ομήρων κατά την τελευταία συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου, καταδίκασε τον «εκβιασμό» της Χαμάς και αναφέρθηκε στις προσπάθειες για την επιστροφή της τελευταίας ομάδας ομήρων.

«Οπότε τώρα έχουν 20», είπε, «αλλά οι 20 στην πραγματικότητα πιθανότατα δεν είναι 20, γιατί μερικοί από αυτούς δεν είναι πια εδώ».

Στη δήλωσή του, ο πρόεδρος δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για τον ισχυρισμό του ότι λιγότεροι από 20 όμηροι είναι ζωντανοί, και επέμεινε ότι «κάνουμε ό,τι μπορούμε για να απελευθερώσουμε τους ομήρους, δεν είναι εύκολο».

«Η κατάσταση πρέπει να τελειώσει, είναι εκβιασμός και πρέπει να τελειώσει», είπε, αναφερόμενος στις απαγωγές και τις διαπραγματεύσεις της Χαμάς, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως θα ήταν «πιο ασφαλές, με πολλούς τρόπους», να απελευθερωθούν οι όμηροι στρατιωτικά, αντί μέσω συμφωνίας με τη Χαμάς.

Στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ ρωτήθηκε επίσης γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να υποστηρίζουν την απόφαση του Ισραήλ να καταλάβει τη Γάζα, ενώ οι οικογένειες των ομήρων αντιτίθενται και ανησυχούν ότι αυτό θα καταδικάσει τα αγαπημένα τους πρόσωπα σε θάνατο.

«Όχι όλοι», απάντησε ο Τραμπ, αναφερόμενος προφανώς σε μια μειοψηφία συγγενών των ομήρων που υποστηρίζουν τη διευρυμένη επιχείρηση στη Γάζα.

«Και πρέπει να καταλάβετε, εγώ ήμουν αυτός που έβγαλε όλους τους ομήρους», είπε, αποδίδοντας στον εαυτό του την απελευθέρωση «εκατοντάδων» ομήρων, αν και λιγότεροι από 150 αιχμάλωτοι παρέμεναν στη Γάζα όταν ανέλαβε την προεδρία στις 20 Ιανουαρίου.