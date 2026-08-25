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Τραμπ: «Μεσίστιες σημαίες για την Ντόλι Πάρτον στις ΗΠΑ»

Μεσίστιες σημαίες για μια εβδομάδα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ μετά τον θάνατο της βασίλισσας της κάντρι μουσικής Ντόλι Πάρτον.

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Η τραγουδίστρια Ντόλι Πάρτον | ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε σήμερα εντολή να κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των ΗΠΑ για μία εβδομάδα, ως ένδειξη πένθους για την απώλεια της βασίλισσας της κάντρι μουσικής Ντόλι Πάρτον.

Κάνοντας λόγο για μια «πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους», ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενημέρωσε μέσω Truth Social ότι ως φόρος τιμής στην Ντόλι Πάρτον, οι σημαίες στα δημόσια κτήρια θα κυματίζουν μεσίστιες για μία εβδομάδα, αρχής γενομένης από τις 6 το απόγευμα της Τρίτης (ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, 01:00 την Τετάρτη στην Ελλάδα).

«Αναπαύσου εν ειρήνη, Ντόλι. Ο κόσμος σε αγαπάει», καταλήγει η ανάρτηση του προέδρου Τραμπ.

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