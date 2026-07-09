Τραμπ μετά τα νέα πλήγματα στο Ιράν: «Θα είναι χειρότερα αν συνεχίσουν να χτυπάνε πλοία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη το Ιράν ότι θα υποστεί «πολύ χειρότερα» πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

«Αυτά είναι αντίποινα για τους χθεσινούς βομβαρδισμούς πλοίων από το Ιράν. Αν ξαναγίνει, θα είναι πολύ χειρότερα!», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social, πάνω από φωτογραφία στην οποία διακρίνεται εγκατάσταση στην πόλη Σαμπαχάρ στις φλόγες και καπνοί που υψώνονται.

Ισχυρές ακούστηκαν σε διάφορες τοποθεσίες κατά μήκος των ακτών του νότιου Ιράν στον Κόλπο, λίγη ώρα αφού οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν νέα πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ακούστηκαν μαχητικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από τη νήσο Κις και σειρά εκρήξεων στις πόλεις Μπαντάρ Αμπάς, Κοναράκ και Σαμπαχάρ, όπου βρίσκονται ιρανικά λιμάνια, ενώ σε ορισμένους τομείς διακόπηκε η ηλεκτροδότηση, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.