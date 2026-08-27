Τραμπ: Μετονόμασε τη λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη της Αμερικής»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη της Αμερικής», υλοποιώντας την πρόθεση που είχε γνωστοποιήσει λίγες ημέρες νωρίτερα.
«Θα αλλάξουμε το όνομα της λίμνης Οντάριο σε Λίμνη Αμερικής, με άμεση ισχύ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.
Ερωτηθείς εάν η κίνηση αποτελεί μήνυμα προς τον Καναδά, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τις αιχμές του για τις σχέσεις των δύο χωρών.
«Υπερασπιζόμαστε τον Καναδά δωρεάν. Δεν παίρνουμε τίποτα. Δεν μας πληρώνουν για να τον υπερασπιζόμαστε», ανέφερε.
Ο Τραμπ είχε προαναγγείλει την κίνηση στις 25 Αυγούστου, όταν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξέταζαν σοβαρά τη μετονομασία της λίμνης. Τότε είχε συνδέσει την πρόταση με τις σχέσεις της Ουάσινγκτον με την καναδική επαρχία του Οντάριο, υποστηρίζοντας ότι δεν αναμένει πλέον στενή συνεργασία μαζί της.
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