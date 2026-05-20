Τραμπ: «Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει πολύ γρήγορα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα».

Παράλληλα, τόνισε ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο», επαναλαμβάνοντας τη σκληρή στάση της αμερικανικής κυβέρνησης στο ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία τόσο πολύ. Έχουν κουραστεί από αυτή την κατάσταση», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι «Το Ιράν έχει στο μυαλό του τα πυρηνικά και δεν θα τους επιτρέψουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε επίσης ότι «Έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά. Και νομίζω ότι θα τελειώσουμε με αυτό πολύ γρήγορα, και δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, και ελπίζουμε να το πετύχουμε με έναν πολύ καλό τρόπο».